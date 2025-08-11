Israelische Pressestimmen zum Waffenstopp "Arroganz, mangelndes Bewusstsein und Dreistigkeit"

Von t-online , jaf Aktualisiert am 11.08.2025 - 12:53 Uhr

Friedrich Merz (l.) mit Benjamin Netanjahu im Jahr 2024 (Archivbild): Aus Israel kommt viel Kritik für die Entscheidung des Kanzlers. (Quelle: Kobi Gideon/GPO/dpa)

Deutschland stoppt Waffenlieferungen an Israel – ein Schritt, der in Israel Aufsehen auslöst. Die Reaktionen der Politik sind teils heftig. Das sagen israelische Medien dazu.

Die Bundesregierung hat beschlossen, den Export von militärischer Ausrüstung an Israel zu stoppen, sofern diese im Gazastreifen eingesetzt werden könnte. Nach Ansicht der deutschen Regierung widerspräche eine weitere Lieferung den Lehren aus der eigenen Geschichte. Nun richten sich die Blicke nach Israel, wo die Entscheidung aufmerksam verfolgt und kommentiert wird.

Befürworter in Berlin sprechen von einem moralisch notwendigen Kurswechsel, Kritiker warnen vor einem Schaden für die bilateralen Beziehungen. In Israel sorgt der Beschluss für Debatten über die deutsche Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat. Wie die israelische Presse darauf reagiert, zeigen die folgenden Stimmen.

"Kläglich und schmerzhaft versagt"

Die Zeitung "Jediʿot Acharonot" wirft Merz eine "beträchtliche Menge an Arroganz, mangelndem Bewusstsein und Dreistigkeit" vor. Er habe ebenso wie der französische Präsident Emmanuel Macron "kläglich und schmerzhaft dabei versagt, die Sicherheit des Lebens ihrer jüdischen Einwohner und der jüdischen Institutionen im Land zu gewährleisten".

Zwar habe Deutschland laut der Zeitung das Recht, sich für ein Waffenembargo zu entscheiden, die Begründung dafür sei aber falsch. "Er machte Israels Vorgehen im Gazastreifen für die Spaltung und inneren Spannungen in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten verantwortlich", so "Jediʿot Acharonot" über Merz. Es sei "eine Erklärung, die das Feuer nur noch weiter anfacht".

"Für die jüdische Gemeinde ist es Vergessen"

Der aus Israel berichtende Journalist Michael Kuehne kritisiert die Entscheidung in seinem Blog bei der "Times of Israel" ebenfalls deutlich. "Man kann es nennen, wie man will; in der Praxis ist es ein Zurückhalten. Hamas und Hisbollah werden es als Schwanken darstellen. Und für jüdische Gemeinden in ganz Europa klingt es nach etwas noch Kälterem: Vergessen."

Kuehne betont: "Deutschlands Entscheidung hat ein einzigartiges Gewicht. Kein Land hat die Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk so nachdrücklich betont wie Deutschland. Kein Staatschef sollte besser verstehen, dass 'Nie wieder' kein Gedicht, sondern eine politische Linie war." Der deutsche Lieferstopp bestrafe die Seite, die sich bemühe, das Kriegsrecht einzuhalten, "während die Partei, die dieses Recht missachtet, einen moralischen Auftrieb und ein Argument erhält".

"Deutschland beweist, dass es den Holocaust nicht vergisst"

Die Zeitung "Haaretz" unterstützt die deutsche Entscheidung derweil ausdrücklich. Sie kommentiert: "Mit der Verhängung eines partiellen Waffenembargos gegen Israel beweist Deutschland, dass es die europäische Vorreiterrolle einnimmt und den Holocaust und seine Lehren nicht vergisst." Würde Deutschland weiterhin Waffen liefern, wäre es "zum Partner eines Völkermords geworden" – ein Schritt, den ausgerechnet dieses Land niemals tun dürfe.