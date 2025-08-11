Nahost Al-Dschasira-Reporter in Gaza getötet - Israel: Terrorist

Bei einem israelischen Luftangriff wurden in Gaza fünf Mitarbeiter von Al-Dschasira getötet. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Ausländische Reporter haben keinen freien Zutritt zum Kriegsgebiet. Die Berichte kommen von örtlichen Kräften. Israel bezichtigt viele von ihnen, für die Hamas zu kämpfen - oft mit tödlichen Folgen.

Israels Militär hat bei einem Luftangriff im Gazastreifen nach Angaben des arabischen TV-Senders Al-Dschasira den Korrespondenten des Senders sowie vier weitere Mitarbeiter getötet. Anas al-Scharif und seine Kollegen seien bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenze wurde außerdem ein freier Journalist getötet, insgesamt betrage die Zahl der Toten damit sechs. Israels Militär bestätigte den Tod von al-Scharif. Der 28-Jährige habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte das Militär.

Große Menschenmengen säumten am Tag danach den letzten Weg der Getöteten zum Scheich-Radwan-Friedhof in der Stadt Gaza, berichtete Al-Dschasira unter Berufung auf verifizierte Clips in den sozialen Medien. Freunde, Kollegen und Verwandte umarmten und trösteten einander. Ein Mann reckte eine Schutzweste mit der Aufschrift "Press" in die Höhe, während andere ihre Tränen wegwischten.

Israels Militär berief sich zur Begründung der Tötung al-Scharifs auf Informationen der Geheimdienste und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die dessen militärische Zugehörigkeit zur Hamas belegen sollen. Al-Scharif sei verantwortlich für die Durchführung von Raketenangriffen auf israelische Zivilisten und Soldaten gewesen. Zu den anderen fünf Opfern des Angriffs äußerte sich das Militär nicht.

Wenig Transparenz bei Anschuldigungen

Die Angaben sind nicht überprüfbar. Die Geheimdienstinformationen sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Auch in früheren Fällen begründete die Armee die Tötung palästinensischer Journalisten mit ihrer angeblichen Zugehörigkeit zur Hamas. "Israel hat eine langwährende, dokumentierte Praxis, Journalisten als Terroristen zu beschuldigen, ohne glaubhafte Beweise vorzulegen", schrieb das Journalistenschutzkomitee CPJ in einer Erklärung, in der es die Tötung der sechs Journalisten scharf verurteilte.

Journalisten werden immer wieder Opfer israelischer Angriffe im Gazastreifen. Nach Angaben des CPJ wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs 186 Medienmitarbeiter bei israelischen Angriffen getötet. Allein der arabische Sender Al-Dschasira beklagte schon vor dem letzten Angriff den Tod von fünf Korrespondenten, Kameraleuten und Technikern.