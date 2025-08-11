t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Trump über Putin-Treffen: Ich werde kein Abkommen schließen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextNach EM-Finale: Spanien feuert Trainerin
TextAttentat: Präsidentschaftskandidat stirbt
VideoChinesische Kriegsschiffe kollidieren
TextBVB-Star fällt zwei Monate aus
TextDas ist Deutschlands Lieblingshund

Trump über Putin-Treffen: Ich werde kein Abkommen schließen
Trump über Putin-Treffen: Ich werde kein Abkommen schließen

Von dpa
Aktualisiert am 11.08.2025 - 18:23 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident TrumpVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump erwartet bei dem Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpWladimir Putin
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom