Weißes Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska

Russisch-amerikanischer Gipfel
Von dpa
Aktualisiert am 12.08.2025 - 20:10 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident TrumpVergrößern des Bildes
Trump wird Putin in der Stadt Anchorage treffen. (Archivbild) (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Für Trump dauert die Anreise nach Alaska fast genauso lange wie für seinen Gast Putin. Nun ist der genaue Ort für das historische Treffen der Präsidenten bekannt.

Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen.

Leavitt bestätigte, dass ein Einzelgespräch zwischen den beiden Präsidenten geplant sei. Einen genauen Zeitplan zu dem Treffen nannte sie nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden. Die Stadt liegt im Süden Alaskas. Anchorage ist die größte Stadt des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Donald TrumpWeißes HausWladimir Putin
