Verletzte in mehreren Städten Schwere Ausschreitungen bei Protesten in Serbien

Von dpa 14.08.2025 - 01:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Serbische Gendarmeriebeamte trennen Demonstranten von den gegnerischen Lagern während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad. (Quelle: Darko Vojinovic)

In Serbien demonstrieren Bürger gegen Präsident Aleksandar Vučić. In einigen Städten kommt es zu Zusammenstößen.

Bei Protesten gegen die Staatsführung von Präsident Aleksandar Vučić in Serbien ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Gegendemonstranten aus dem Regierungslager und Sicherheitskräften gekommen. Allein in der nordserbischen Stadt Novi Sad seien 64 Zivilisten und fünf Militärpolizisten bei Auseinandersetzungen am Sitz seiner Partei SNS verletzt worden, erklärte Vučić.

Der Staatschef bezeichnete die Protestierenden als "Schläger und Mörder" und kündigte an, die Hauptstadt Belgrad und Novi Sad von ihnen "säubern" zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Tanjug berichtete. Damit solle ein "Bürgerkrieg" verhindert werden, sagte Vučić demnach weiter. Er dankte zudem seinen Anhängern für die Unterstützung gegen die Regierungsgegner.

In zahlreichen größeren und kleineren Städten kam es zu Handgemengen zwischen demonstrierenden Gegnern und Sympathisanten Vučićs sowie Polizisten. In Belgrad und Novi Sad bewarfen Regierungsanhänger die Gegenseite mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte dort Tränengas ein.

Dacheinsturz als Protestauslöser

Erhebliche Proteste gegen die Regierung gibt es in Serbien schon seit mehr als neun Monaten. Auslöser war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vučić-Regierung für die Tragödie verantwortlich. Die Demonstranten kritisieren Vučić Regierung als korrupt und autoritär. Sie fordern ihren Rücktritt und Neuwahlen.