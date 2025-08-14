t-online - Nachrichten für Deutschland
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

Ukraine-Krieg
Von dpa
Aktualisiert am 14.08.2025 - 07:39 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Gespräche mit Selenskyj in BerlinVergrößern des Bildes
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel will der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in London empfangen. Das bestätigte die Downing Street auf Anfrage. Am Mittwoch war Selenskyj bereits in Berlin, von wo aus er und Bundeskanzler Friedrich Merz Videoschalten mit anderen Staats- und Regierungschefs geführt hatten.

In den Tagen vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska haben die Europäer versucht, eine gemeinsame Linie mit der US-Regierung zu finden, und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Es besteht die Sorge, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Donald TrumpKeir StarmerLondonTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
