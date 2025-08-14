Bundesaufnahmeprogramme Pakistan: Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage festgenommen

Von dpa Aktualisiert am 14.08.2025 - 11:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Geflüchteter Afghane in Pakistan (Archivbild) (Quelle: Nabila Lalee/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mehr als 2.000 Menschen aus Afghanistan warten in Pakistan auf die Ausreise nach Deutschland, wo sie eine Zusage haben. Doch dann werden sie in ihren Unterkünften von Sicherheitskräften überrascht.

Pakistanische Behörden haben nach Angaben eines lokalen Polizeisprechers mehrere Afghanen festgenommen, die eine Aufnahmezusage von Deutschland haben. Mindestens 20 Menschen seien in Abschiebezentren in der Hauptstadt Islamabad gebracht worden, hieß es weiter.

Loading...

Der Deutschen Presse-Agentur liegen Aussagen eines Afghanen vor, der bereits in die Grenzstadt Peschawar gebracht wurde. Ein anderer Bewohner der Gästehäuser berichtete von Familien, die aus Furcht vor weiteren Verhaftungen bereits ihre Koffer gepackt hätten. Am Mittwoch habe es Razzien in mehreren Unterkünften gegeben, auch am Donnerstag seien mehrere Familien verhaftet worden.

Die Zeitungen "taz" und Welt berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen, dass bereits Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden seien. Die Organisation Kabul Luftbrücke berichtete ebenfalls von Personen, die bereits nach Afghanistan zurückkehren mussten. Nach Informationen der "Welt" laufen Bemühungen seitens deutscher Diplomaten und Beamten sowie Mitarbeitern der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, pakistanische Regierungsstellen dazu zu bringen, inhaftierte Afghanen mit Aufnahmezusage nicht abzuschieben.

Aufnahmeprogramme gestoppt

Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 wurden in Deutschland verschiedene Aufnahmeverfahren für Menschen aus Afghanistan eingerichtet. Die neue Bundesregierung von Union und SPD stoppte die Programme Anfang Mai.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes vom 20. Juni warten rund 2.400 Afghaninnen und Afghanen in Pakistan darauf, dass sie ein Visum bekommen. Unter den Afghanen mit Aufnahmezusage sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums etwa 350 ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen mit ihren Angehörigen.