Israel-Gaza-Krieg: Netanjahu träumt von "Groß-Israel"

Arabische Staaten protestieren Netanjahu träumt von Israel in biblischer Größe

Von t-online , jha 14.08.2025 - 21:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Benjamin Netanjahu bei den Vereinten Nationen (Archivbild): Der israelische Premier bekennt sich zu einem "Groß-Israel". (Quelle: IMAGO/Sergei Guneyev/imago-images-bilder)

Mit einem umstrittenen Bekenntnis löst der israelische Premier Protest in arabischen Staaten aus. Parallel treibt sein Finanzminister weitreichende Siedlungspläne voran.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich zu der Vision eines sogenannten "Groß-Israel" bekannt und damit Proteste in mehreren arabischen Staaten ausgelöst. In einem TV-Interview mit dem israelischen Sender i24NEWS erklärte er, er fühle sich eng mit dieser Idee verbunden – ein Konzept, das von ultranationalistischen Kreisen seit Jahrzehnten vertreten wird. Es bezieht sich auf die biblisch beschriebenen Grenzen des antiken Königreichs Salomon und umfasst daher nicht nur das Westjordanland, sondern auch Gebiete in den heutigen Staaten Jordanien, Libanon und Syrien.

Ägypten forderte daraufhin eine "Klarstellung" und warnte vor weiteren Spannungen. Das jordanische Außenministerium sprach von einer "gefährlichen Provokation" und einer Bedrohung der staatlichen Souveränität. Auch Irak und Saudi-Arabien verurteilten die Äußerungen scharf und wiesen Expansionspläne entschieden zurück.

Netanjahu träumt von Groß-Israel: Westjordanland steht vor der Teilung

Währenddessen stellte Finanzminister Bezalel Smotrich in der israelischen Siedlung Maale Adumim östlich von Jerusalem seinen Plan für den Bau von 3.400 Wohneinheiten vor. Die neuen Siedlungen sollen im sogenannten E1-Gebiet entstehen – einem Areal, das strategisch zwischen Ostjerusalem und Maale Adumim liegt und von internationalen Beobachtern seit Jahren als hochsensibel eingestuft wird. Eine Bebauung könnte einen durchgehenden israelischen Siedlungskorridor schaffen und das Westjordanland faktisch in einen nördlichen und einen südlichen Teil zerschneiden. Dieser Schritt "begräbt endgültig die Idee eines palästinensischen Staates", sagte Smotrich vor Ort.

Smotrich verband die Bauankündigung mit der Forderung nach einer Annexion des gesamten Westjordanlands, um der Anerkennung europäischer Staaten für einen Palästinenserstaat zuvorzukommen. Die Palästinensische Autonomiebehörde sprach von einer "Fortsetzung der Annexion und einer Politik der Vertreibung".

Krieg in Gaza verschärft sich

Im Gazastreifen dauern die Kämpfe unvermindert an. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes wurden in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen getötet, darunter mindestens sechs, die auf Hilfsgüter warteten. Die UN warnten, dass die humanitäre Lage sich weiter zuspitze und Millionen Menschen von Hilfe abgeschnitten seien.