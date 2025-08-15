t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen

Von dpa
Aktualisiert am 15.08.2025 - 21:20 UhrLesedauer: 1 Min.
Vor dem Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump verlässt die Air Force One. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
Putin und Trump sind in Alaska gelandet. Sie wollen über den Ukraine-Krieg sprechen.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska eingetroffen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide gleichzeitig in Anchorage aus ihren Flugzeugen stiegen und sich mit einem Handschlag begrüßten und über einen roten Teppich liefen.

Das Treffen in Alaska ist die erste persönliche Begegnung zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und Putin seit mehr als vier Jahren. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille - die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger.

Das Treffen, das auf einem Militärstützpunkt in der Großstadt Anchorage stattfindet, könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit.

Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde überraschend durch ein Gespräch zu sechst ersetzt: Das Weiße Haus teilte mit, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandter Steve Witkoff würden dafür an Trumps Seite sitzend an den Verhandlungen teilnehmen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
