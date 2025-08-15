t-online - Nachrichten für Deutschland
Vor Alaska-Gipfel mit Trump: Putin legt symbolträchtigen Zwischenstopp ein

Vor Alaska-Gipfel mit Trump
Putin legt symbolträchtigen Zwischenstopp ein

Von dpa, jha
Aktualisiert am 15.08.2025 - 17:56 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0830641198Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin in Magadan: Der russische Präsident gedenkt der sowjetisch-amerikanischen Zusammenarbeit. (Quelle: IMAGO/Alexey Nikolskiy/imago-images-bilder)
Vor seinem Treffen mit Donald Trump in Alaska besucht der russische Präsident den fernen Osten Russlands. Der Ort hat in der Sowjet-Geschichte eine besondere Bedeutung.

Kremlchef Wladimir Putin hat am Freitag vor dem geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska die weit im Osten Russlands gelegene Stadt Magadan besucht. Putin landete in der Gebietshauptstadt am Ochotskischen Meer, etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau. Der Kreml bezeichnete die Visite als "vollwertige" Arbeitsreise.

Am späteren Abend fliegt Putin weiter nach Anchorage, wo er abends um 21.30 Uhr deutscher Zeit mit Trump zusammenkommen soll. Bei dem Treffen geht es um mögliche Schritte zur Beendigung des mehr als drei Jahre andauernden Krieges gegen die Ukraine.

Putin besucht historisch zwiespältigen Ort

Nach Angaben des Kremls standen in der 90.000-Einwohner-Stadt Magadan Besuche einer Verarbeitungsanlage für Fischöl, eines Sportkomplexes und eines Kulturzentrums auf dem Programm. Zudem legte Putin Blumen an einem Denkmal für die Alaska-Sibirien-Luftbrücke nieder – eine symbolträchtige Geste, mit der Putin an die damalige militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und der Sowjetunion erinnern wollte.

imago images 126119233Vergrößern des Bildes
Maske der Trauer in Magadan: Das 15 Meter hohe Monument erinnert an die Opfer der sogenannten Säuberungen unter Sowjetdiktator Josef Stalin. (Quelle: imageBROKER/Michael Runkel via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Die auch als "Alsib" bekannte Route verband ab 1942 Fairbanks in Alaska mit Krasnojarsk in Sibirien. Die amerikanische Kriegswirtschaft produzierte während des Zweiten Weltkriegs massenhaft Flugzeuge und lieferte davon rund 8.000 Exemplare an die Sowjetunion, die diese gegen Nazideutschland einsetzte.

Die Stadt Magadan ist in Russland jedoch vor allem für ein anderes Monument bekannt: die 15 Meter hohe "Maske der Trauer". Sie erinnert an die Opfer der stalinistischen "Säuberungen", die in den Straflagern des berüchtigten Gulag-Komplexes an der russischen Pazifikküste inhaftiert waren.

