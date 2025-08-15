Gipfeltreffen in Alaska Insider: USA erwägen Gas-Deal mit Russland

Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist gestartet. Es geht um den Krieg – doch beide Seiten haben noch weitere Themen auf der Agenda.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitagmorgen (Ortszeit) in Anchorage, Alaska, gelandet. Putin war bereits am Donnerstag in Moskau abgeflogen und hatte noch einen symbolträchtigen Zwischenstopp in der Stadt Magadan im russischen Föderationskreis Ferner Osten eingelegt. Wegen stürmischen Wetters gab es zuvor Sorgen über eine mögliche Verspätung. Putin ist dafür bekannt, Gesprächspartner warten zu lassen – diesmal kam er jedoch pünktlich.

US-Präsident Donald Trump war kurz zuvor in Alaskas größter Stadt gelandet. Die beiden Staatschefs begrüßten sich auf dem Rollfeld, posierten für Fotos und fuhren gemeinsam in der Präsidentenlimousine zum Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson. Dort findet das Gipfeltreffen statt, bei dem Putin erstmals persönlich mit Trump über den Ukraine-Krieg verhandelt.

Doch Russland hat kurz vor dem Gipfel darauf hingearbeitet, den inhaltlichen Rahmen der Gespräche zu erweitern. Nach Recherchen der "New York Times" will der Kreml nicht nur über den Ukraine-Krieg sprechen, sondern auch die Wiederaufnahme von Gesprächen über den Abbau strategischer Atomwaffen ins Spiel bringen. Zudem soll Putin auf die Lockerung wirtschaftlicher Beschränkungen aus sein.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zudem, dass auch die USA bereits mögliche Wirtschafts-Deals ins Auge fassen. Demnach hätten Insider mitgeteilt, dass die USA für Gas- und LNG-Projekte in Alaska russische Atomeisbrecher einsetzen wollen. Russland betreibt die weltweit einzige Flotte von Atomeisbrechern, die eine Schlüsselrolle für den ganzjährigen Schiffsverkehr auf der Nordseeroute spielen. Stellungnahmen des Weißen Hauses oder des Kremls lagen zunächst nicht vor.

Erstes Wiedersehen seit sechs Jahren

Die Begegnung in Anchorage ist die erste offizielle Zusammenkunft von Putin mit einem amerikanischen Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Beobachter sehen darin sowohl für Trump als auch für Putin einen symbolischen Erfolg: Trump bringt den Kremlchef aus der internationalen Isolation, während er sich selbst als Friedensstifter präsentiert. Zuletzt hatten sich beide Staatschefs 2019 am Rande des G20-Gipfels in Osaka persönlich getroffen.

Neben den beiden Präsidenten nehmen hochrangige Regierungsvertreter teil, darunter auf US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio sowie auf russischer Seite Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Andrej Beloussow.