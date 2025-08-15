Gipfel mit Trump Kremlchef Putin ist in Alaska gelandet
Wladimir Putin ist planmäßig in Alaska eingetroffen. Nun beginnt das mit Spannung erwartete Treffen mit US-Präsident Donald Trump – im Mittelpunkt steht der Krieg gegen die Ukraine.
Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitagmorgen (Ortszeit) in Anchorage, Alaska, gelandet. Putin war bereits am Donnerstag in Moskau abgeflogen und hatte noch einen symbolträchtigen Zwischenstopp in der Stadt Magadan im russischen Föderationskreis Ferner Osten eingelegt. Von der russischen Pazifikküste waren es noch gut vier Stunden Flugzeit über den Pazifik bis in die Vereinigten Staaten. Wegen stürmischen Wetters gab es jedoch Sorgen, dass sich der russische Präsident verspäten könnte. Putin ist dafür bekannt, Gesprächspartner lange warten zu lassen. Nun ist er jedoch sogar schon kurz vor 11 Uhr Ortszeit gelandet.
US-Präsident Donald Trump war bereits eine halbe Stunde zuvor in Alaskas größter Stadt gelandet. Die beiden Staatschefs entstiegen zeitgleich ihren Flugzeugen, trafen sich auf dem Rollfeld und schüttelten sich die Hand. Danach posierten sie für Fotos, stiegen gemeinsam in die Limousine des US-Präsidenten und fuhren davon.
Putin trifft sich mit Trump zum Gipfeltreffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson bei Anchorage. Bei dem Treffen will Putin erstmals persönlich mit Trump über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Trump hatte vorab betont, keine Vereinbarungen ohne Einbeziehung Kiews zu treffen. Putin hatte sich zuletzt lobend über die Bemühungen der US-Regierung geäußert, zugleich aber harte Bedingungen für eine Waffenruhe gestellt.
Erstes Wiedersehen seit sechs Jahren
Die Begegnung in Anchorage ist die erste offizielle Zusammenkunft von Putin mit einem amerikanischen Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Beobachter sehen darin sowohl für Trump als auch für Putin einen symbolischen Erfolg: Trump bringt den Kremlchef aus der internationalen Isolation, während er sich selbst als Friedensstifter präsentiert. Zuletzt hatten sich beide Staatschefs 2019 am Rande des G20-Gipfels in Osaka persönlich getroffen.
Neben den beiden Präsidenten nehmen hochrangige Regierungsvertreter teil, darunter auf US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio sowie auf russischer Seite Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Andrej Beloussow.
So soll das Gipfeltreffen ablaufen
Nach offiziellen Angaben soll der Gipfel gegen 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr deutscher Zeit) beginnen. Ursprünglich war geplant, dass sich Trump und Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch zurückziehen. Dieses Treffen wird nun aber doch nicht stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Stattdessen sollen je drei Vertreter der beiden Länder dabei sein. Auf US-Seite seien neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff dabei. Bei einem Mittagessen danach seien dann auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend.
Am späten Nachmittag ist ein gemeinsamer Presseauftritt vorgesehen, ehe Trump gegen 17.45 Uhr Ortszeit (3.45 Uhr deutscher Zeit am Samstag) abreisen will. Der genaue Ablauf und die Uhrzeiten können sich jedoch noch ändern. Eine gemeinsame Abschlusserklärung soll es nicht geben.
Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verfolgen das Treffen mit Skepsis. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vorab gefordert, dass bei künftigen Gesprächen die Ukraine direkt mit am Tisch sitzen müsse und eine Waffenruhe Voraussetzung für Verhandlungen sei. Er pochte zudem darauf, dass territoriale Fragen nur mit Zustimmung der Ukraine besprochen werden dürften. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf ein baldiges Dreiertreffen mit Trump und Putin und forderte robuste Sicherheitsgarantien für sein Land.
Trump dämpfte im Vorfeld die Erwartungen. Zwar sei ein zweites, erweitertes Treffen mit Putin und Selenskyj denkbar, dies hänge jedoch vom Verlauf der Gespräche in Anchorage ab. Er schloss nicht aus, dass das jetzige Treffen ergebnislos bleiben könnte.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa