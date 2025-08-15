t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Gipfeltreffen mit Donald Trump: Wladimir Putin ist in Alaska gelandet

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEklat bei "Miss Italia": 13-Jährige im Bikini
TextMann prahlt im Zug – und wird angezeigt
TextRTL-Serienstar ist Vater geworden
TextPokal: Ostklubs ohne Probleme weiter
TextZDF und ARD ändern Programm

Gipfel mit Trump
Kremlchef Putin ist in Alaska gelandet

Von t-online, jha
Aktualisiert am 15.08.2025 - 21:17 UhrLesedauer: 3 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Livestream: Hier kommen Trump und Putin in Alaska an. (Quelle: reuters)
News folgen

Wladimir Putin ist planmäßig in Alaska eingetroffen. Nun beginnt das mit Spannung erwartete Treffen mit US-Präsident Donald Trump – im Mittelpunkt steht der Krieg gegen die Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitagmorgen (Ortszeit) in Anchorage, Alaska, gelandet. Putin war bereits am Donnerstag in Moskau abgeflogen und hatte noch einen symbolträchtigen Zwischenstopp in der Stadt Magadan im russischen Föderationskreis Ferner Osten eingelegt. Von der russischen Pazifikküste waren es noch gut vier Stunden Flugzeit über den Pazifik bis in die Vereinigten Staaten. Wegen stürmischen Wetters gab es jedoch Sorgen, dass sich der russische Präsident verspäten könnte. Putin ist dafür bekannt, Gesprächspartner lange warten zu lassen. Nun ist er jedoch sogar schon kurz vor 11 Uhr Ortszeit gelandet.

Loading...

US-Präsident Donald Trump war bereits eine halbe Stunde zuvor in Alaskas größter Stadt gelandet. Die beiden Staatschefs entstiegen zeitgleich ihren Flugzeugen, trafen sich auf dem Rollfeld und schüttelten sich die Hand. Danach posierten sie für Fotos, stiegen gemeinsam in die Limousine des US-Präsidenten und fuhren davon.

UKRAINE-CRISIS/SUMMITVergrößern des Bildes
Wladimir Putin und Donald Trump: Die beiden Staatschefs auf dem Rollfeld in Alaska. (Quelle: Kevin Lamarque)

Putin trifft sich mit Trump zum Gipfeltreffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson bei Anchorage. Bei dem Treffen will Putin erstmals persönlich mit Trump über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Trump hatte vorab betont, keine Vereinbarungen ohne Einbeziehung Kiews zu treffen. Putin hatte sich zuletzt lobend über die Bemühungen der US-Regierung geäußert, zugleich aber harte Bedingungen für eine Waffenruhe gestellt.

Erstes Wiedersehen seit sechs Jahren

Die Begegnung in Anchorage ist die erste offizielle Zusammenkunft von Putin mit einem amerikanischen Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Beobachter sehen darin sowohl für Trump als auch für Putin einen symbolischen Erfolg: Trump bringt den Kremlchef aus der internationalen Isolation, während er sich selbst als Friedensstifter präsentiert. Zuletzt hatten sich beide Staatschefs 2019 am Rande des G20-Gipfels in Osaka persönlich getroffen.

Neben den beiden Präsidenten nehmen hochrangige Regierungsvertreter teil, darunter auf US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio sowie auf russischer Seite Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Andrej Beloussow.

Video | Putin könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

So soll das Gipfeltreffen ablaufen

Nach offiziellen Angaben soll der Gipfel gegen 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr deutscher Zeit) beginnen. Ursprünglich war geplant, dass sich Trump und Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch zurückziehen. Dieses Treffen wird nun aber doch nicht stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Stattdessen sollen je drei Vertreter der beiden Länder dabei sein. Auf US-Seite seien neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff dabei. Bei einem Mittagessen danach seien dann auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend.

Eilmeldung

Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Am späten Nachmittag ist ein gemeinsamer Presseauftritt vorgesehen, ehe Trump gegen 17.45 Uhr Ortszeit (3.45 Uhr deutscher Zeit am Samstag) abreisen will. Der genaue Ablauf und die Uhrzeiten können sich jedoch noch ändern. Eine gemeinsame Abschlusserklärung soll es nicht geben.

Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verfolgen das Treffen mit Skepsis. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vorab gefordert, dass bei künftigen Gesprächen die Ukraine direkt mit am Tisch sitzen müsse und eine Waffenruhe Voraussetzung für Verhandlungen sei. Er pochte zudem darauf, dass territoriale Fragen nur mit Zustimmung der Ukraine besprochen werden dürften. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf ein baldiges Dreiertreffen mit Trump und Putin und forderte robuste Sicherheitsgarantien für sein Land.

Trump dämpfte im Vorfeld die Erwartungen. Zwar sei ein zweites, erweitertes Treffen mit Putin und Selenskyj denkbar, dies hänge jedoch vom Verlauf der Gespräche in Anchorage ab. Er schloss nicht aus, dass das jetzige Treffen ergebnislos bleiben könnte.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpKiewMoskauTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWladimir Putin
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom