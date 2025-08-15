t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe

Gipfel in Alaska
Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe

Von dpa
Aktualisiert am 15.08.2025 - 19:54 Uhr
Vor dem Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
Trump will die Europäer einbeziehen, sich aber nichts von ihnen vorsagen lassen. (Quelle: Luis M. Alvarez/FR596 AP/dpa/dpa-bilder)
Europa werde in einen Friedensprozess in der Ukraine eingebunden, sagt US-Präsident Trump kurz vor dem Gipfel mit Kremlchef Putin in Alaska. Und er nennt ein Ziel der Gespräche.

Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. "Ich will eine Waffenruhe", sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. "Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt". Nichts sei in Stein gemeißelt.

Trump: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe"

Trump betonte, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Donald TrumpEuropaTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir Putin
