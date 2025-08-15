t-online - Nachrichten für Deutschland
Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen

Gipfeltreffen in Alaska
Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen

Von dpa
Aktualisiert am 15.08.2025 - 22:05 UhrLesedauer: 1 Min.
Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
Journalisten wurden brüsk aus dem Raum beordert. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

"Alle raus aus dem Raum!" Mit diesen Worten werden anwesende Reporter nach einer kurzen Begegnung mit US-Präsident Trump und Kremlchef Putin nach draußen beordert.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.

Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten "Everybody get out of the room!" ("Alle raus aus dem Raum!") aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift "Pursuing Peace" ("Frieden anstreben") zu sehen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
