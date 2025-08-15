t-online - Nachrichten für Deutschland
Putin-Trump-Gipfel in Alaska: USA ändern Treffen kurzfristig

Staatschefs in Alaska
Kurzfristige Änderung für Trump-Putin-Gipfel

Von t-online, jha
15.08.2025 - 22:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin: Das Vier-Augen-Gespräch ist abgesagt. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
Wladimir Putin und Donald Trump wollten sich ursprünglich nur zu zweit über den Krieg in der Ukraine unterhalten. Jetzt kommt es jedoch anders.

Das Weiße Haus hat kurz vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin eine Änderung des ursprünglichen Ablaufs bekannt gegeben. Geplant war zunächst ein Vier-Augen-Gespräch hinter verschlossenen Türen, um den Gipfel mit einem offenen Austausch zu beginnen. Doch noch vor der Ankunft am Tagungsort teilte das Weiße Haus mit, dass die Präsidenten stattdessen sofort in einer erweiterten Runde zusammentreffen.

Video | Alaska-Gipfel: Trump und Putin geben sich die Hand
Neben Trump und Putin sitzen auf US-Seite Außenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff am Tisch, auf russischer Seite Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Andrej Beloussow. Beobachter werten die Änderung als Vorsichtsmaßnahme, um zu verhindern, dass Trump in einer direkten Unterredung Zugeständnisse macht, ohne diese abzusichern. Sie verweisen darauf, dass die Positionen beider Seiten bislang weit auseinanderliegen: Trump fordert eine sofortige Waffenruhe, Putin beharrt auf seinen Maximalforderungen.

Trump und Putin waren am Freitagvormittag (Ortszeit) am Militärflughafen von Anchorage eingetroffen, hatten sich auf dem roten Teppich mit einem Handschlag begrüßt und waren gemeinsam in der Limousine des US-Präsidenten zum Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson gefahren. Dort soll der Gipfel vor allem den Krieg in der Ukraine und mögliche Schritte zu einer Waffenruhe thematisieren.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
