Staatschefs in Alaska Kurzfristige Änderung für Trump-Putin-Gipfel

Wladimir Putin und Donald Trump wollten sich ursprünglich nur zu zweit über den Krieg in der Ukraine unterhalten. Jetzt kommt es jedoch anders.

Das Weiße Haus hat kurz vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin eine Änderung des ursprünglichen Ablaufs bekannt gegeben. Geplant war zunächst ein Vier-Augen-Gespräch hinter verschlossenen Türen, um den Gipfel mit einem offenen Austausch zu beginnen. Doch noch vor der Ankunft am Tagungsort teilte das Weiße Haus mit, dass die Präsidenten stattdessen sofort in einer erweiterten Runde zusammentreffen.

Neben Trump und Putin sitzen auf US-Seite Außenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff am Tisch, auf russischer Seite Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Andrej Beloussow. Beobachter werten die Änderung als Vorsichtsmaßnahme, um zu verhindern, dass Trump in einer direkten Unterredung Zugeständnisse macht, ohne diese abzusichern. Sie verweisen darauf, dass die Positionen beider Seiten bislang weit auseinanderliegen: Trump fordert eine sofortige Waffenruhe, Putin beharrt auf seinen Maximalforderungen.