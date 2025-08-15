Schöne Bilder für Putin mit Trump - aber keine Waffenruhe

Der russische Präsident bekam einen roten Teppich, einen ausgiebigen Handschlag und anschließend eine - im diplomatischen Protokoll eher ungewöhnliche - gemeinsame Fahrt in der gepanzerten Präsidentenlimousine. Das gemeinsame Statement fand vor dem in großen Buchstaben gedruckten Slogan "Pursuing Peace" statt - "Frieden anstreben" in dem Krieg, den Trumps Gast selbst angezettelt hat. Auffällig auch: Der Republikaner räumte dem Kremlchef beim Reden vor der Presse den Vortritt ein. Putin nutzte die Gelegenheit und sprach doppelt so lang wie sein Gastgeber. Fragen waren nicht zugelassen.

Trump rehabilitiert einen im Westen Geächteten

Der US-Präsident verschaffte Putin damit jene staatsmännische Legitimität, die ihm Europa seit Jahren verweigert. Dass er einem vom Westen der Kriegstreiber beschuldigten Staatschef auf diese Weise öffentlich die Bühne bereitete, ist bemerkenswert. Gegen Putin liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor - vor allem wegen des Vorwurfs, für die Verschleppung Tausender Kinder aus besetzten ukrainischen Gebieten verantwortlich zu sein. Anders als etwa die Europäische Union oder Kanada, das direkt an Alaska grenzt, erkennen aber weder die USA noch Russland den Gerichtshof an. Washington ist daher auch nicht verpflichtet, den Haftbefehl umzusetzen.

Trump-Lager wartet weiter auf Fortschritte

Der Republikaner bräuchte eigentlich einen konkreten Fortschritt, auch vor seinen eigenen Anhängern. Im Wahlkampf hatte er immer wieder getönt, den Krieg binnen 24 Stunden beenden zu können. Sein "Make America Great Again"-Lager steht zwar weiter mehrheitlich hinter ihm, erwartet am Ende aber wohl auch irgendwelche Ergebnisse.

Dass es in dieser Hinsicht in Alaska eine Schieflage gab, hörte man sogar bei Trumps rechtem Haus- und Hofsender Fox News. Es schien, als sei Putin in den Pressesaal gekommen und habe "alles überrollt". Er habe alles gesagt, was er sagen wollte, kommentierte eine Reporterin. "Und dann hat er sich neben dem Präsidenten fotografieren lassen und ist gegangen."

Vorerst keine Urteile zu einem neuen persönlichen Verhältnis

In den Monaten vor dem Gipfel hatte der Republikaner immer wieder widersprüchliche Signale ausgesendet. Mal lobte er den Kremlchef offen und zeigte Bewunderung für dessen Auftreten und Führungsstil. Dann wiederum erklärte er laut dem Sender NBC News, er sei regelrecht "angepisst" von Putin - und warf ihm vor, in Gesprächen mit den USA zu Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg ein freundliches Gesicht zu zeigen, nur um anschließend wieder Bomben auf die Ukraine werfen zu lassen. Zuletzt hatte der US-Präsident mit der Androhung von Zöllen auf wichtige Handelspartner Russlands Druck ausgeübt.