Gipfeltreffen in Alaska Trump: "Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal"

Von dpa Aktualisiert am 16.08.2025 - 04:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach Donald Trumps Treffen mit Kremlchef Putin gab der US-Präsident kaum Details zum Inhalt publik. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin treten nach ihrem fast dreistündigen Gipfel gemeinsam vor die Presse - verkünden aber wenig Neues. Eine Sache hat Trump in einem Interview dann doch zu sagen.

Auf der Suche nach Lösungsansätzen im Ukraine-Krieg sieht US-Präsident Donald Trump einen Deal in Reichweite. "Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal", sagte er dem US-Sender Fox News in einem Interview nach dem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Zugleich stellte Trump klar, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj noch zustimmen müsse - und zunächst war nicht klar, ob ihn Trump zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews bereits über die Ergebnisse des Gesprächs mit Putin informiert hatte.

Loading...

Auf die Frage des Fox-News-Moderators Sean Hannity, was er Selenskyj unter dem Eindruck des Treffens in Alaska raten würde, entgegnete Trump: "Schließ den Deal ab. Du musst den Deal abschließen." Russland sei eine "sehr große Macht", die Ukraine nicht. Wie nah man einer Einigung tatsächlich ist, ließ Trump offen: "Ich sage immer: Wenn ich mir wirklich sicher bin, sage ich 50:50."