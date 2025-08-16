t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump und Putin in Alaska – Was wir über das Treffen wissen und was nicht

Trump und Putins Treffen in Alaska
Was wir wissen und was nicht – ein Überblick

Von dpa
Aktualisiert am 16.08.2025 - 02:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Livestream: Hier kommen Trump und Putin in Alaska an. (Quelle: reuters)


Mit Hoffnung und Sorge wurde der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg verfolgt. Was kam raus – und was vielleicht nicht?

Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage.

  • Newsblog zum Gipfel in Alaska: Trump deutet entscheidenden Streitpunkt an

Was wir wissen

  • Die Verhandlungen dauerten nach Angaben des Kreml 2 Stunden und 45 Minuten.
  • Die anschließende Pressekonferenz von Trump und Putin dauerte zwölf Minuten.
  • Putin und Trump lobten die Gespräche als konstruktiv und produktiv.
  • Trump will in Kürze die Nato-Partner anrufen und über den Austausch mit Putin informieren – ebenso den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
  • Putin sieht eine Chance für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA.
  • Trump hält nach dem Gespräch mit Putin einige Punkte für ungeklärt, man habe sich aber in vielen Punkten geeinigt.
  • Es gab in der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump keine Aussagen über eine mögliche Waffenruhe.
  • Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.
  • Auf der Pressekonferenz wurden keine Fragen von Journalisten beantwortet.
Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich in Alaska getroffen. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/dpa-bilder)

Was wir nicht wissen?

  • Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?
  • Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste – worum geht es da?
  • Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?
  • Wurde über Gebietsfragen gesprochen?
  • Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.
  • Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben solle – bleibt es dabei?

Trump will sich nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Kürze mit den Europäern besprechen. "Ich werde mit der Nato telefonieren, in Kürze werde ich die verschiedenen Personen anrufen, die ich für geeignet halte, und natürlich auch Präsident Selenskyj, um ihnen von dem heutigen Treffen zu berichten", sagte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz. "Letztlich liegt die Entscheidung bei ihnen." Trump sprach von einem sehr produktiven Treffen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa


