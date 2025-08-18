Kreise: Gipfel für Telefonat Trumps mit Putin unterbrochen

Am Freitag hatte US-Präsident Trump den Kremlchef noch in Alaska empfangen. Nun unterbricht er ein Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit Putin.

Der Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ist nach Informationen aus mehreren Quellen für ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin unterbrochen worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr, soll es danach noch weitere Gespräche mit den Europäern in einem möglicherweise anderen Format geben. Zuerst hatte "Bild" über das Telefonat berichtet.