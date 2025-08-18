t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump: Beendigung des Kriegs liegt in Selenskyjs Händen

Russischer Angriffskrieg
Trump: Beendigung des Kriegs liegt in Selenskyjs Händen

Von dpa
Aktualisiert am 18.08.2025 - 05:23 UhrLesedauer: 1 Min.
Donald TrumpVergrößern des Bildes
Trump macht den Ukrainern keine Hoffnung auf eine Rückgabe der Krim. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
Trump macht den Ukrainern vor seinem Treffen mit Selenskyj keine Hoffnung auf eine Rückgabe der von Russland annektierten Krim. Auch zu einem Nato-Beitritt des Landes äußert er sich.

US-Präsident Donald Trump hält einen Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. "Manche Dinge ändern sich nie!!!", schrieb der Republikaner mit Blick auf entsprechende Forderungen der Ukrainer auf seiner Plattform Truth Social. Er verwies auf die vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama geduldete Annexion der Krim und fügte hinzu: "KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE."

Damit untermauert der US-Präsident Stunden vor seinem Treffen mit Selenskyj in Washington Forderungen, die Russland mit Blick auf eine mögliche Friedenslösung stellte. Kremlchef Wladimir Putin hat mehrfach betont, dass eine Rückgabe der Krim und ein Nato-Beitritt der Ukraine für ihn nicht infrage kommen.

"Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen", schrieb Trump weiter. In der Vergangenheit hatte Trump dem Ukrainer bereits eine Mitschuld - und teils sogar die alleinige Verantwortung - an Russlands 2022 begonnenem Angriffskrieg gegeben.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
