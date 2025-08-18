t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Trump bewundert Merz für seine Urlaubsbräune

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text"Tatort"-Star Torsten Michaelis ist tot
VideoTrump lobt Merz' Sonnenbräune
TextDeutscher stirbt bei Unfall auf Sizilien
TextDFB-Pokal: Fortuna gewinnt wildes Spiel
TextS-Bahn ohne Toilette – bizarres Angebot

Ukraine-Gespräche
Trump bewundert Merz für seine Urlaubsbräune

Von dpa
Aktualisiert am 18.08.2025 - 22:12 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Treffen in WashingtonVergrößern des Bildes
Kanzler Merz wird von US-Präsident Trump für seinen Teint bewundert. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Bei den Ukraine-Verhandlungen im Weißen Haus geht es um ernste Themen. Das hält Gastgeber Trump nicht von Scherzen ab. Einer gilt Bundeskanzler Merz.

US-Präsident Donald Trump hat die Urlaubsbräune von Bundeskanzler Friedrich Merz bewundert. "Du siehst großartig mit Deinem Teint aus", sagte der Gastgeber des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington zu seinem Gast aus Deutschland. Wo habe er diese Bräune nur her, wollte Trump wissen. Die hätte er auch gern.

Loading...

Merz hatte seinen Sommerurlaub für die Reise nach Washington unterbrochen und war von München aus in die USA geflogen.

Im Weißen Haus versammelte der US-Präsident nach einem bilateralen Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die ebenfalls angereisten europäischen Staats- und Regierungschef sowie Spitzen von EU und Nato an einem langen rechteckigen Tisch um sich. Im Hintergrund standen Journalisten, die die Eingangsstatements aller Teilnehmer mit anhören konnten, was auf internationaler Ebene ungewöhnlich ist.

Merz scheint bei Trump einen Stein im Brett zu haben. Der US-Präsident nannte den CDU-Vorsitzenden seinen "Freund", eine "sehr starke Persönlichkeit" und einen "sehr starken Führer". Allerdings geizte Trump auch gegenüber anderen Gesprächspartnern nicht mit Komplimenten. Den finnischen Präsidenten Alexander Stubb nannte er beispielsweise einen "jungen kraftvollen Mann". Und auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erhielt das Etikett "wirklich große Führerin".

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandDonald TrumpFriedrich MerzTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWashington
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom