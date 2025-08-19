Nach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi

Angeblich Frau und Kinder getötet Irans Justiz lässt Mörder öffentlich hinrichten

Von dpa , t-online 19.08.2025 - 16:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Gefängnis im Iran (Archivbild): Menschenrechtsorganisationen kritisieren die iranische Justiz immer wieder. (Quelle: Morteza Nikoubazl/reuters)

Der Iran hat einen verurteilten Mörder in der Öffentlichkeit erhängen lassen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Justiz des Landes seit langem.

Irans Justiz hat einen Mörder öffentlich hinrichten lassen. Der Mann sei am Dienstagmorgen in einer Stadt in der südlichen Provinz Fars durch Erhängen exekutiert worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Genaue Details zur Identität gab es zunächst nicht.

Der Mann wurde laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars zum Tode verurteilt, weil er gemeinsam mit seiner Ehefrau bei einem Raubüberfall eine Frau und ihre drei Kinder getötet haben soll. Auch die Ehefrau erhielt ein Todesurteil. Ihre Hinrichtung soll in einem Gefängnis vollstreckt werden.

Das öffentliche Todesurteil am Dienstag wurde in der Nähe des Tatorts vollstreckt, berichtete Fars weiter. Die öffentliche Vollstreckung der Todesstrafe ist im Iran selten.

Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran. Der Justiz werfen sie vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung kritischer Stimmen zu nutzen.