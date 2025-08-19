t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Iran: Justiz lässt verurteilten Mörder öffentlich hängen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoKennedy-Enkel verspottet Melania Trump
TextMoskau schickt Ukraine 1.000 Leichen
TextNach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi
TextSenior fährt zweijährigen Jungen tot
TextHass gegen Käsefirma: Designerin spricht

Angeblich Frau und Kinder getötet
Irans Justiz lässt Mörder öffentlich hinrichten

Von dpa, t-online
19.08.2025 - 16:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Gefängniswärter steht in einem Korridor in einem Gefängnis in Teheran (Iran): Menschenrechtsorganisationen kritisieren die iranische Justiz immer wieder. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Ein Gefängnis im Iran (Archivbild): Menschenrechtsorganisationen kritisieren die iranische Justiz immer wieder. (Quelle: Morteza Nikoubazl/reuters)
News folgen

Der Iran hat einen verurteilten Mörder in der Öffentlichkeit erhängen lassen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Justiz des Landes seit langem.

Irans Justiz hat einen Mörder öffentlich hinrichten lassen. Der Mann sei am Dienstagmorgen in einer Stadt in der südlichen Provinz Fars durch Erhängen exekutiert worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Genaue Details zur Identität gab es zunächst nicht.

Loading...

Der Mann wurde laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars zum Tode verurteilt, weil er gemeinsam mit seiner Ehefrau bei einem Raubüberfall eine Frau und ihre drei Kinder getötet haben soll. Auch die Ehefrau erhielt ein Todesurteil. Ihre Hinrichtung soll in einem Gefängnis vollstreckt werden.

Das öffentliche Todesurteil am Dienstag wurde in der Nähe des Tatorts vollstreckt, berichtete Fars weiter. Die öffentliche Vollstreckung der Todesstrafe ist im Iran selten.

Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran. Der Justiz werfen sie vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung kritischer Stimmen zu nutzen.

Im Iran wurden nach Angaben der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr fast 1.000 Menschen hingerichtet. So notierte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Frühjahr: "Amnesty International hat bereits früher dokumentiert, dass Prozesse vor Revolutionsgerichten systematisch unfair sind und zu willkürlichen Hinrichtungen führen. Amnesty hat über Jahrzehnte hinweg Hunderte von Fällen dokumentiert, in denen Strafverfahren vor Revolutionsgerichten, die zu Haft- und Todesurteilen führten, das Recht auf ein faires Verfahren schwerwiegend verletzten."

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Iran
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom