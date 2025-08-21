t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine arbeitet an Sicherheitskonzept

Russischer Angriffskrieg
Von dpa
Aktualisiert am 21.08.2025 - 02:50 UhrLesedauer: 1 Min.
Andrij JermakVergrößern des Bildes
Die Ukraine arbeitet nach Angaben von Selenskyjs Stabschef Jermak an einer militärischen Komponente von Sicherheitsgarantien. (Archivbild) (Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Ukraine fordert für die Zeit nach einem Ende des Kriegs mit Russland Sicherheitsgarantien. Man sei dabei, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten, sagt Selenskyj Stabschef.

Die Ukraine arbeitet eigenen Angaben zufolge an einem Sicherheitskonzept für die Zeit nach einem Ende des russischen Angriffskrieges auf ihr Land. "Unsere Teams, vor allem das Militär, haben bereits mit der aktiven Arbeit an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien begonnen", schrieb der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andryj Jermak, auf der Plattform X. Es werde auch ein Plan mit notwendigen Maßnahmen für den Fall entwickelt, dass Russland den Krieg weiter verlängere.

Jermak hatte sich zuvor mit nationalen Sicherheitsberatern Deutschlands, Italiens, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, Finnlands sowie der EU und der Nato abgestimmt. Die Ukraine sei zu jedem Dialogformat über eine faire Beendigung des Krieges bereit, schrieb er weiter. "Die Russen müssen entweder die notwendigen Schritte unternehmen – oder sich auf zusätzlichen, wirklich schmerzhaften Druck seitens der Welt gefasst machen." Man habe mit den Partnern vereinbart, "unsere Positionen täglich abzustimmen".

