Luftaufnahmen enthüllen riesige Anlage Putins Lauschangriff gleich hinter der Nato-Grenze

Von t-online , wan 21.08.2025 - 04:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Presskonferenz: Er hat wohl eine große Antennenanlage unweit der polnischen Grenze errichten lassen. (Quelle: IMAGO/Komsomolskaya Pravda/imago)

Nahe der polnischen Grenze entsteht eine große russische Antennenanlage. Sie dürfte Lauschangriffen gegen die Nato dienen.

Russland baut seine militärische Infrastruktur nahe zur Nato-Grenze in der Enklave Kaliningrad weiter aus. Wie jetzt Satellitenaufnahmen zeigen, die von dem unabhängigen Investigativportal "Tochnyi" ausgewertet werden, entsteht nur 25 Kilometer von der polnischen Grenze eine große Anlage, die als Abhörstation dienen soll.

Auf den Bildern ist ein im Wald gelegenes großes Gelände zu sehen, das von einer Mauer umgeben ist. Erste Arbeiten dort habe es bereits 2023 gegeben, so "Tochnyi". Jetzt scheint die Anlage kurz vor der Fertigstellung zu stehen. Aus der Luft sind sechs Ringe zu sehen, wie sie bei einem sogenannten Circularly Disposed Antenna Array (CDAA) verwendet werden. Diese ringförmigen großen Antennensysteme werden zur Funkaufklärung genutzt, können Signale in einer großen Bandbreite und über große Entfernungen aufnehmen. Russland könnte damit Teile des Natogebiets abhören, aber auch Verbindung zu seinen U-Booten in der Ostsee aufnehmen. In Kaliningrad ist die baltische Flotte stationiert.

Die Anlage in Kaliningrad soll einen Durchmesser von bis zu 1.600 Metern haben. Am Außenring sind Pfosten installiert worden, die als Befestigung für Antennen dienen können.

Systeme stammen noch aus dem Kalten Krieg

Eine kreisförmig angeordnete Antennenanlage (CDAA) ist ein großes Feld aus senkrechten Antennen, die in mehreren konzentrischen Ringen aufgestellt sind. Sie dient dazu, Funksignale zu empfangen und deren Richtung zu bestimmen. Solche Systeme wurden vor allem im Kalten Krieg eingesetzt – für Funkpeilung, elektronische Überwachung und die Kommunikation mit U-Booten. Russland soll 31 Anlagen gebaut haben.

Bekannte neuere Beispiele aus westlichen Ländern sind die CDAA auf der Elmendorf Air Base in Alaska, die Anlage auf Okinawa (Japan) sowie die neuere Anlage in Bramstedtlund, deren Durchmesser 410 Meter beträgt. Auch Deutschland hat eine solche, auch Wüllenweber-Anlage genannte, Antennenkonstruktion. Sie steht in Gablingen, wo sich eine Außenstelle des BND befindet.

Die Funktionsweise: Die Antennen sind im Kreis angeordnet, und der Durchmesser dieses Kreises bestimmt, welche Frequenzen und Wellenlängen das System erfassen kann. Eine CDAA kann aus mehreren Ringen bestehen, wobei jeder Ring auf einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt ist – von wenigen MHz bis zu 28 MHz. Die Reichweite solcher Anlagen kann bis zu 7.400 Kilometer betragen.

Kaliningrad hat eine besondere strategische Bedeutung. Die russische Enklave grenzt nicht nur an Polen. Im Süden befindet sich die sogenannte Suwalki-Lücke, ein schmaler Streifen zwischen der Enklave und Belarus, der Polen mit Litauen verbindet. Sie wird oft als Achillesferse der Nato bezeichnet: Würde sie von russischen Truppen besetzt, wären die baltischen Staaten nicht mehr vom Westen aus über Land erreichbar.