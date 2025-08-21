Kampfgeschehen Russischer Luftangriff - Explosionen in Kiew und Lwiw

Von dpa Aktualisiert am 21.08.2025 - 05:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russland greift die Ukraine weiter mit Kampfdrohnen an. (Symbolbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine und Russland sind von einem Kriegsende weit entfernt - obwohl weitere politische Gespräche geplant sind. In der Nacht greift Russland wieder aus der Luft an.

Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht sei eine Reihe von Kampfdrohnen und Raketen in Richtung ukrainischer Städte gefeuert worden, schrieb das Portal "The Kyiv Independent". Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.

RBK-Ukraine schrieb unter Berufung auf Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj, in der Region Lwiw sei die Luftabwehr im Einsatz. In Kiew sei bereits am Mittwochabend Luftalarm ausgegeben worden - die Drohnenangriffe hätten dort über Nacht angehalten. Auch hier sei die Luftabwehr aktiv. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben, schrieb die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kiews Militärverwaltung. Zu Verletzten und Schäden gab es zunächst keine genauen Angaben.