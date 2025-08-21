t-online - Nachrichten für Deutschland
Russischer Luftangriff - Explosionen in Kiew und Lwiw

Kampfgeschehen
Russischer Luftangriff - Explosionen in Kiew und Lwiw

Von dpa
Aktualisiert am 21.08.2025 - 05:49 UhrLesedauer: 1 Min.
Russische KampfdrohnenVergrößern des Bildes
Russland greift die Ukraine weiter mit Kampfdrohnen an. (Symbolbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Ukraine und Russland sind von einem Kriegsende weit entfernt - obwohl weitere politische Gespräche geplant sind. In der Nacht greift Russland wieder aus der Luft an.

Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht sei eine Reihe von Kampfdrohnen und Raketen in Richtung ukrainischer Städte gefeuert worden, schrieb das Portal "The Kyiv Independent". Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.

RBK-Ukraine schrieb unter Berufung auf Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj, in der Region Lwiw sei die Luftabwehr im Einsatz. In Kiew sei bereits am Mittwochabend Luftalarm ausgegeben worden - die Drohnenangriffe hätten dort über Nacht angehalten. Auch hier sei die Luftabwehr aktiv. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben, schrieb die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kiews Militärverwaltung. Zu Verletzten und Schäden gab es zunächst keine genauen Angaben.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker hatten am Montag über einen Friedensprozess für die Ukraine beraten. Als Nächstes ist ein Treffen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Selenskyj geplant, dem ein Dreiertreffen mit Trump folgen soll. Es gibt allerdings noch keine Details zu diesen geplanten Gesprächen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
