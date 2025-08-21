Mehrheit dafür Warum Schweden jetzt wieder auf Atomkraft setzt

Die weltweit erste Installation eines kleinen modularen Reaktors im August 2023 in China: Jetzt will auch Schweden auf die neuartige Atomtechnologie setzen. (Quelle: IMAGO)

1980 sprachen sich die Schweden für den Ausstieg aus der Atomkraft aus, die Hälfte aller Reaktoren wurde abgeschaltet. Jetzt sollen neue Anlagen entstehen.

Schweden setzt auf neuartige kleine modulare Reaktoren (SMR), um erstmals seit Jahrzehnten wieder die Kernkraft im Land auszubauen. "Zum ersten Mal seit 50 Jahren werden in Schweden neue Kernkraftwerke gebaut", sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstag. Demnach sind fünf oder sechs SMR geplant, sie sollen im Atomkraftwerk Ringhals im Südwesten des Landes entstehen.

Die Schweden hatten sich 1980 in einem nicht verbindlichen Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Seitdem wurden sechs von ursprünglich zwölf Reaktoren abgeschaltet. Die verbleibenden Reaktoren decken rund 30 Prozent des schwedischen Strombedarfs. Mittlerweile gibt es wieder eine politische Mehrheit dafür, die Kernkraft auszuweiten.

Auch Frankreich forscht an Mini-Reaktoren

Für die geplanten neuen SMR gibt die Regierung eine Leistung von rund 1.500 Megawatt an, was zwei traditionellen Reaktoren entsprechen würde. SMR sind kleiner, dafür aber flexibler einsetzbar als herkömmliche Atomreaktoren. Bislang sind sie in der EU noch nicht im Einsatz. Neben Schweden forscht insbesondere Frankreich an der Entwicklung.