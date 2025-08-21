t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Atomkraft: Schweden will neue Reaktoren bauen – das steckt dahinter

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextÜberraschende Insolvenz in Metallbetrieb
TextSizilien stellt Strandbetreibern Ultimatum
TextStudie: Neuer Risikofaktor für Alzheimer
TextJürgen Drews kehrt überraschend zurück
TextGriechenland meldet Virus-Tote

Mehrheit dafür
Warum Schweden jetzt wieder auf Atomkraft setzt

Von afp
21.08.2025 - 18:46 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0301399356Vergrößern des Bildes
Die weltweit erste Installation eines kleinen modularen Reaktors im August 2023 in China: Jetzt will auch Schweden auf die neuartige Atomtechnologie setzen. (Quelle: IMAGO)
News folgen

1980 sprachen sich die Schweden für den Ausstieg aus der Atomkraft aus, die Hälfte aller Reaktoren wurde abgeschaltet. Jetzt sollen neue Anlagen entstehen.

Schweden setzt auf neuartige kleine modulare Reaktoren (SMR), um erstmals seit Jahrzehnten wieder die Kernkraft im Land auszubauen. "Zum ersten Mal seit 50 Jahren werden in Schweden neue Kernkraftwerke gebaut", sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstag. Demnach sind fünf oder sechs SMR geplant, sie sollen im Atomkraftwerk Ringhals im Südwesten des Landes entstehen.

Loading...

Die Schweden hatten sich 1980 in einem nicht verbindlichen Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Seitdem wurden sechs von ursprünglich zwölf Reaktoren abgeschaltet. Die verbleibenden Reaktoren decken rund 30 Prozent des schwedischen Strombedarfs. Mittlerweile gibt es wieder eine politische Mehrheit dafür, die Kernkraft auszuweiten.

urn:newsml:dpa.com:20090101:250820-935-780534Vergrößern des Bildes
Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson: "Zum ersten Mal seit 50 Jahren werden in Schweden neue Kernkraftwerke gebaut". (Quelle: Jessica Gow)

Auch Frankreich forscht an Mini-Reaktoren

Für die geplanten neuen SMR gibt die Regierung eine Leistung von rund 1.500 Megawatt an, was zwei traditionellen Reaktoren entsprechen würde. SMR sind kleiner, dafür aber flexibler einsetzbar als herkömmliche Atomreaktoren. Bislang sind sie in der EU noch nicht im Einsatz. Neben Schweden forscht insbesondere Frankreich an der Entwicklung.

Der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall hatte auch klassische Reaktortechnologie in Betracht gezogen, entschied sich nun jedoch für SMR. Nach Angaben des Unternehmens laufen Verhandlungen mit dem britischen Konzern Rolls-Royce und GE Vernova aus den USA über den Bau der Mini-Reaktoren. Vattenfall-Chefin Anna Borg sagte, die Kosten seien "noch Verhandlungssache". Als Zeitfenster für den Bau nannte sie bis etwa 2035.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Schweden
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom