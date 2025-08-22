Rosneft Deutschland importiert nach Woelkis Angaben monatlich 120.000 Tonnen Öl aus Kasachstan. Das Unternehmen, formal Tochter des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, steht wegen des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine seit 2022 unter Bundesverwaltung. Das Energieministerium in Kasachstan teilte mit, die Ölexporte würden durch den Angriff auf die Ölleitung nicht gestört, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

Was sind die Folgen für Ungarn?

Ungarns Premier Orbán schrieb nach Angaben des ungarischen Fernsehens in einem Rundbrief: "Ich habe den amerikanischen Präsidenten um Hilfe gebeten. Die Ukrainer schießen ständig die Druschba-Pipeline kurz und klein. Dasselbe haben sie mit (der Ostsee-Gaspipeline) Nord Stream getan. Auch dort kam die Wahrheit ans Licht. Trump reagierte."

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto schrieb auf Facebook, der Durchfluss von Erdöl nach Ungarn sei unterbrochen. Er sprach von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Nach dem jüngsten Angriff werde die Versorgung für mindestens fünf Tage ausfallen.

Schon am Montag hatte ein Angriff auf eine andere Druschba-Pumpstation die Versorgung Ungarns gestoppt. Am Dienstag konnte sie wiederhergestellt werden. "48 Stunden Zeit für die Reparatur" schrieb der ukrainische Kommandeur Bowdi dieses Mal und fügte auf Ungarisch hinzu: "Russen, haut ab!"

Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Ungarn und Ukraine ist gespannt. Aus Kiewer Sicht hält Orbán zu engen Kontakt nach Moskau und blockiert den Aufnahmeprozess der Ukraine in die EU. Zudem dringt auch Ungarn auf Gebietsabtretungen der Ukraine.

Wie reagiert die Slowakei?

Ähnlich wie Orbán sieht auch die rechtspopulistische Regierung in der Slowakei EU-Hilfen für die Ukraine kritisch. Nun hoffen beide Staaten auf die EU-Kommission in Brüssel. Der slowakische Außenminister Juraj Blanar beschwerte sich gemeinsam mit seinem ungarischen Kollegen Szijjarto in einem Brief an die EU-Außenkommissarin Kaja Kallas und Energiekommissar Dan Jorgensen.