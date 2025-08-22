t-online - Nachrichten für Deutschland
Druschba-Pipline: Trifft Kiews Schlag deutsche PCK-Raffinerie?

Ukrainischer Angriff
Druschba-Pipeline attackiert – Folgen für Deutschland?

Von dpa
Aktualisiert am 22.08.2025 - 17:28 UhrLesedauer: 3 Min.
Ukraine-Krieg - ukrainische DrohnenVergrößern des Bildes
Mit Drohnen ging das ukrainische Militär gegen die russische Ölpipeline Druschba vor. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Ukraine attackiert Russlands Öl-Pipeline Druschba. Das trifft nicht nur Ungarn und die Slowakei. Auch Folgen für die ostdeutsche PCK-Raffinerie werden geprüft.

Inhaltsverzeichnis

Nach einem weiteren ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Ölpipeline Druschba werden mögliche Auswirkungen für die ostdeutsche PCK Raffinerie in Schwedt geprüft. Das sagte ein Sprecher der Betreiberfirma Rosneft Deutschland auf dpa-Anfrage. Ungarn, ein Empfänger von Öl aus der Leitung Druschba (Freundschaft), meldete einen Ausfall der Lieferungen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban rief US-Präsident Donald Trump um Hilfe gegen das ukrainische Vorgehen an. Auch die Slowakei beschwerte sich.

Die Ukraine hatte am Donnerstagabend die Pumpstation Unetscha im westrussischen Gebiet Brjansk attackiert, wie der Kommandeur der Drohnentruppen, Robert Bowdi, auf Telegram mitteilte. Genaue Angaben zu Schäden machte er nicht. Er fügte ein Video bei, das einen gewaltigen Brand angeblich in Unetscha zeigte. Russische Stellen äußerten sich zunächst nicht.

Ein Blick auf die Folgen der Militäraktion – auch für Unternehmen in Deutschland.

Was ist die Druschba-Pipeline

Pipeline DruschbaVergrößern des Bildes
Die Öl-Leitung Druschba – Freundschaft. (Archivbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Die Pipeline Druschba – deutsch Freundschaft – ist ein verzweigtes System von mehreren Tausend Kilometern Länge. Gebaut wurde sie noch zu Sowjetzeiten, teils durch den freiwilligen Arbeitseinsatz von Studierenden, auch aus der damaligen DDR. Durch die Leitung belieferte die frühere Sowjetunion die sozialistischen Verbündeten in Ost- und Mitteleuropa mit Erdöl.

Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine beziehen Deutschland, Polen und Tschechien kein russisches Öl mehr. Die Druschba-Pipeline wird aber für Lieferungen von Öl aus Kasachstan nach Deutschland genutzt.

Die Ukraine blockierte 2024 ihren Teil der Pipeline für Lieferungen Richtung Slowakei und Ungarn, sie beziehen über andere Teile der Pipeline aber weiter russisches Öl.

Sind deutsche Firmen vom Ausfall betroffen?

Raffinerie in SchwedtVergrößern des Bildes
PCK in Schwedt verarbeitet seit der russischen Invasion in der Ukraine Öl aus Kasachstan. Aber auch das fließt durch die Druschba-Pipeline. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild/dpa)

Die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt bezieht kein russisches Öl mehr. Das Unternehmen erhält aber im Transit Öl aus Kasachstan, das über die Druschba-Pipeline fließt. Es müsse geklärt werden, ob die nächste Lieferung bereits diese Pumpstation passiert habe, sagte Rosneft-Sprecher Burkhard Woelki in Berlin. Für die Pumppläne sei die kasachische Seite in Abstimmung mit dem russischen Pipeline-Betreiber Transneft zuständig.

Rosneft Deutschland importiert nach Woelkis Angaben monatlich 120.000 Tonnen Öl aus Kasachstan. Das Unternehmen, formal Tochter des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, steht wegen des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine seit 2022 unter Bundesverwaltung. Das Energieministerium in Kasachstan teilte mit, die Ölexporte würden durch den Angriff auf die Ölleitung nicht gestört, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

Was sind die Folgen für Ungarn?

Trump empfängt OrbanVergrößern des Bildes
Viktor Orbán (r.) mit Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident soll in der Ukraine intervenieren, wünscht sich Ungarns Regierungschef. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder)

Ungarns Premier Orbán schrieb nach Angaben des ungarischen Fernsehens in einem Rundbrief: "Ich habe den amerikanischen Präsidenten um Hilfe gebeten. Die Ukrainer schießen ständig die Druschba-Pipeline kurz und klein. Dasselbe haben sie mit (der Ostsee-Gaspipeline) Nord Stream getan. Auch dort kam die Wahrheit ans Licht. Trump reagierte."

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto schrieb auf Facebook, der Durchfluss von Erdöl nach Ungarn sei unterbrochen. Er sprach von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Nach dem jüngsten Angriff werde die Versorgung für mindestens fünf Tage ausfallen.

Schon am Montag hatte ein Angriff auf eine andere Druschba-Pumpstation die Versorgung Ungarns gestoppt. Am Dienstag konnte sie wiederhergestellt werden. "48 Stunden Zeit für die Reparatur" schrieb der ukrainische Kommandeur Bowdi dieses Mal und fügte auf Ungarisch hinzu: "Russen, haut ab!"

Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Ungarn und Ukraine ist gespannt. Aus Kiewer Sicht hält Orbán zu engen Kontakt nach Moskau und blockiert den Aufnahmeprozess der Ukraine in die EU. Zudem dringt auch Ungarn auf Gebietsabtretungen der Ukraine.

Wie reagiert die Slowakei?

imago images 0825225490Vergrößern des Bildes
Der slowakische Außenminister Juraj Blanar. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Armin Durgut/PIXSELL/imago)

Ähnlich wie Orbán sieht auch die rechtspopulistische Regierung in der Slowakei EU-Hilfen für die Ukraine kritisch. Nun hoffen beide Staaten auf die EU-Kommission in Brüssel. Der slowakische Außenminister Juraj Blanar beschwerte sich gemeinsam mit seinem ungarischen Kollegen Szijjarto in einem Brief an die EU-Außenkommissarin Kaja Kallas und Energiekommissar Dan Jorgensen.

"Jegliche Gefährdung der Energiesicherheit unseres Landes ist inakzeptabel", sagte Blanar. Er verwies auf eine Erklärung der EU-Kommission vom Januar, in der es um den Schutz der kritischen Infrastruktur geht. Angesichts der Milliardenhilfen für die Ukraine seien die Schritte Kiews "völlig inakzeptabel". Der Pipelinebetreiber Transpetrol in der Slowakei bestätigte den Lieferstopp ab Donnerstagabend.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
