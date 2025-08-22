Streit um Israel-Sanktionen Niederländischer Außenminister Veldkamp tritt zurück

Von afp Aktualisiert am 22.08.2025 - 20:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Caspar Veldkamp: Nach einer Kabinettssitzung am Freitag ist der niederländische Außenminister zurückgetreten. (Quelle: IMAGO/Robin van Lonkhuijsen)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rücktritt in den Niederlanden: Außenminister Caspar Veldkamp legt sein Amt nieder. Hintergrund ist ein Streit um Sanktionen gegen Israel.

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp ist im Streit um mögliche Sanktionen gegen Israel zurückgetreten. Veldkamp sagte nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP am Freitagabend nach einer Kabinettsitzung, er sei nicht in der Lage, "bedeutsame zusätzliche Maßnahmen" zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben. Zahlreiche Länder kritisieren Israel derzeit wegen des Gazakriegs scharf.

Loading...

Tags zuvor hatte Veldkamp im Parlament mit Blick auf Israels Vorgehen im Gaza-Streifen und im Westjordanland noch Sanktionen angekündigt. Aber das Kabinett mochte ihm am Freitag nicht folgen. Dem niederländischen Sender NOS sagte Veldkamp. "Ich hab im Kabinett Widerstand gespürt."

Die niederländische Regierung des parteilosen Regierungschefs Dick Schoof ist seit Mai nur noch geschäftsführend im Amt. Damals hatte sich Rechtspopulist Geert Wilders seine Freiheitspartei PVV aus der Regierung zurückgezogen, weil ihm die Koalitionspartner nicht bei einer Verschärfung des Asylrechts folgen wollten. Im Oktober wird nun ein neues Parlament gewählt.

Der aufziehende Wahlkampf liegt nun auch über der Debatte um mögliche Sanktionen gegen Israel. Das rot-grüne Listenbündnis des früheren EU-Topmanns Frans Wilders setzt auf einen propalästinensischen Kurs. Wilders unterstützt das harte Vorgehen des israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Veldkamps Reformpartei NSC fühlt sich als ehemaliger Diplomat der alten Menschenrechtslinie der niederländischen Politik verpflichtet. Er machte sich auch auf europäischer Ebene für eine Verstärkung der Sanktionen gegen Israel stark. Die beiden übrigen Regierungsparteien, die rechtsliberale VVD des früheren Premiers Mark Rutte sowie die Klimaprotestpartei BauerBürgerBewegung (BBB), lehnten einen härteren Kurs aber ab.

Premierminister Dick Schoof wollte am Abend im Parlament noch eine Erklärung abgeben.