Das sind die Hits der Gamescom 2025

Ukraine-Krieg Ukraine feiert Nationalflagge - Russen rücken weiter vor

Von dpa Aktualisiert am 23.08.2025 - 13:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Ukraine geht am Samstag den Tag ihrer Nationalflagge. Am Sonntag ist Unabhängigkeitstag. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russische Truppen sprechen von der Eroberung eines weiteren Dorfes in der Ostukraine. Sollten die Angaben stimmen, droht ukrainischen Soldaten dort die Einkesselung.

Die von Russland mit Krieg überzogene Ukraine begeht den Tag ihrer Nationalfahne. "Diese Flagge verkörpert das Gefühl der Erlösung für die, die wir aus russischer Gefangenschaft zurückholen. Wenn sie die ukrainischen Farben sehen, wissen sie: Das Böse ist vorbei", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Zeremonie. Die blau-gelbe Fahne sei auch ein Symbol der Hoffnung der Ukrainer in den russisch besetzten Gebieten des Landes.

Loading...

Auf den Tag der Nationalflagge folgt am Sonntag der ukrainische Unabhängigkeitstag, der an die Loslösung von der Sowjetunion vor 34 Jahren erinnert. Zugleich dauert die großangelegte russische Invasion in die Ukraine dann genau dreieinhalb Jahre.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Russland spricht von eroberter Ortschaft

Die russische Armee setzte unterdessen nach eigenen Angaben ihren Vormarsch in der Ostukraine fort und reklamiert die Eroberung weiterer Ortschaften für sich. So sei im Gebiet Donezk das Dorf Kleban-Byk südlich der von der Ukraine verteidigten Stadt Kostjantyniwka besetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.