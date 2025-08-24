Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Krieg in der Ukraine Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Syrskyj berichtet von neuen Geländegewinnen im Osten. (Archivbild) (Quelle: Ukrainisches Präsidentialamt/Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Es ist sicher nicht die große Offensive, aber in kleinen Gegenangriffen macht die Ukraine seit einigen Tagen Geländegewinne im Osten. Nadelstiche gegen die russische Militärmaschine, aber wirksam.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Geländegewinne im Donbass erzielt. Zunächst berichtete Armeechef Olexander Syrskyj, dass in der Region Donezk drei von russischen Einheiten besetzte Ortschaften zurückerobert worden seien.

Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Gemeinsam mit einer Heereseinheit seien russische Soldaten aus der Ortschaft Nowomychajlowka vertrieben worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes erzielt. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch.

Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk. "Dort ist die Lage am schwierigsten", sagte Syrskyj. Dort seien "die Verteidigung der ukrainischen Unabhängigkeit und der ukrainischen Flagge nicht nur hehre Worte, sondern ein tägliches Risiko und ein täglicher Kraftakt".