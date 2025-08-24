t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoWetter: Hier droht leichter Bodenfrost
TextFrauen belästigt: Helfer niedergestochen
Text"Sting": Ukraine baut 300-km/h-Drohne
TextFußball-Profi verweigert Einwechslung
TextZDF-Urgestein zurück: Fans feiern Auftritt

Krieg in der Ukraine
Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Von dpa
Aktualisiert am 24.08.2025 - 20:21 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukrainischer Oberbefehlshaber SyrskyjVergrößern des Bildes
Syrskyj berichtet von neuen Geländegewinnen im Osten. (Archivbild) (Quelle: Ukrainisches Präsidentialamt/Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Es ist sicher nicht die große Offensive, aber in kleinen Gegenangriffen macht die Ukraine seit einigen Tagen Geländegewinne im Osten. Nadelstiche gegen die russische Militärmaschine, aber wirksam.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Geländegewinne im Donbass erzielt. Zunächst berichtete Armeechef Olexander Syrskyj, dass in der Region Donezk drei von russischen Einheiten besetzte Ortschaften zurückerobert worden seien.

Loading...

Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Gemeinsam mit einer Heereseinheit seien russische Soldaten aus der Ortschaft Nowomychajlowka vertrieben worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes erzielt. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch.

Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk. "Dort ist die Lage am schwierigsten", sagte Syrskyj. Dort seien "die Verteidigung der ukrainischen Unabhängigkeit und der ukrainischen Flagge nicht nur hehre Worte, sondern ein tägliches Risiko und ein täglicher Kraftakt".

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor kurzem angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte von der Defensive in die Offensive wechseln wollten. Anlass dazu war ein Post von US-Präsident Donald Trump, der mit einem Sport-Vergleich betont hatte, dass eine verteidigende Mannschaft nicht gewinnen könne.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DonezkKiewUkraine
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom