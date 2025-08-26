Nahost Gaza-Krieg: Israel ringt um Geisel-Deal und Kriegsziele

26.08.2025

Es könnte sein, dass der Gaza-Krieg sich ausweitet. (Quelle: Leo Correa/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Gaza-Krieg droht sich auszuweiten. Gleichzeitig laufen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts. Israels Regierungschef Netanjahu sendet gemischte Signale. Nun soll das Kabinett beraten.

Nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich neue Verhandlungen zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen angekündigt hatte, ist laut Medienberichten für den heutigen Dienstag eine Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts geplant. Dabei könnte über die jüngsten Bemühungen um einen Geisel-Deal sowie den geplanten Militäreinsatz in der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets beraten werden. Offizielle Details zu der Sitzung sowie den erwarteten Inhalten gibt es allerdings nicht.

Die Hamas hatte vor einer Woche erklärt, sie habe einem neuen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar für eine Waffenruhe zugestimmt. Dabei handelt es sich Medienberichten zufolge um eine angepasste Fassung eines zuvor bereits verhandelten Vorschlags des US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser sieht eine 60-tägige Waffenruhe vor, während der zunächst zehn lebende Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freikommen.

Kriegsende zu Israels Bedingungen

Auf die Antwort der Hamas ist Israels politische Führung bisher nicht eingegangen. Netanjahu zeigte sich zuletzt laut Medienberichten nur zu einem umfassenden Abkommen bereit, also einer Vereinbarung, die die Freilassung aller Geiseln auf einmal vorsieht und den Krieg zu Israels Bedingungen beendet. Ein Teilabkommen, also eine zeitlich begrenzte Waffenruhe, während der nur ein Teil der Geiseln freigelassen wird, soll er - auch unter dem Druck seiner ultrarechten Koalitionspartner - inzwischen nicht mehr anstreben.

Man strebe stattdessen einen Deal an, der die Freilassung aller Geiseln, die Entwaffnung und Entfernung der Hamas als militärische und regierende Kraft sowie Israels Sicherheitskontrolle über Gaza vorsieht. Kritiker werfen Netanjahu vor, mit seinen Bedingungen für ein Kriegsende ein Abkommen sabotieren zu wollen.

Am Donnerstag sagte der Regierungschef, er habe angeordnet, "unverzüglich Verhandlungen über die Freilassung aller unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges zu Bedingungen aufzunehmen, die für Israel akzeptabel sind". Es blieb unklar, wann und wo eine neue Gesprächsrunde stattfinden soll.

Gleichzeitig billigte er Einsatzpläne der Armee für die Stadt Gaza. "Diese beiden Dinge, die Bezwingung der Hamas und die Freilassung aller unserer Geiseln, gehen Hand in Hand", so Netanjahu weiter. Das israelische Sicherheitskabinett hatte Anfang des Monats nach stundenlangen Beratungen die Einnahme der Stadt Gaza sowie die Evakuierung der Bevölkerung in den Süden genehmigt.

Armeechef warnt laut Bericht vor Gaza-Einnahme

Israels Armeeführung sieht in dem Plan jedoch erhebliche Risiken. Generalstabschef Ejal Zamir warnt laut einem Bericht des israelischen TV-Senders Channel 13 eindringlich vor den Gefahren einer Einnahme der Stadt Gaza und drängt, den vorliegenden Vermittlungsvorschlag anzunehmen. Zamir hatte die Einsatzpläne für eine Einnahme der Stadt Gaza wie gefordert ausgearbeitet, die politische Führungsspitze hatte diese bereits gebilligt.