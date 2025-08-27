Lage im Überblick Großdemonstration in Israel für Geisel-Befreiung

Von dpa Aktualisiert am 27.08.2025 - 04:15 Uhr

Bei einer Demonstration in Israel haben nach Angaben der Organisatoren Hunderttausende Menschen ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der Geiseln gefordert. (Quelle: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Krieg im Gazastreifen dauert seit fast zwei Jahren. Noch immer werden dort israelische Geiseln festgehalten. Der Druck auf Israels Premier zur Beendigung des Kriegs nimmt auch im eigenen Land zu.

Bei einer Großdemonstration in Israel haben nach Angaben der Organisatoren Hunderttausende Menschen ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die mehr als 350.000 Teilnehmer der Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv hätten eine klare Botschaft, hieß es am Abend: "Die Regierung (von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu) muss das derzeit auf dem Tisch liegende Abkommen unterzeichnen. Die ganze Nation fordert ein Ende des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln."

Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte vor gut einer Woche erklärt, sie habe einem neuen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar für eine Waffenruhe zugestimmt, der auch die Befreiung einiger der Geiseln vorsieht. Auf den Vorschlag ging Israels politische Führung bisher nicht ein. Auch bei einer erneuten Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts zwecks Billigung der militärischen Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza war der Vorschlag für eine Waffenruhe laut israelischen Medien kein Thema.

US-Gesandter kündigt Sitzung im Weißen Haus zu Gaza an

Israels Außenminister Gideon Saar trifft heute in Washington seinen US-Kollegen Marco Rubio. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kündigte derweil im US-Sender Fox News ebenfalls für heute eine "große Sitzung" im Weißen Haus unter Leitung von US-Präsident Donald Trump an, bei der ein "umfassender Plan" zur Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg erörtert werden solle. Einzelheiten nannte Witkoff nicht. Man glaube, den Konflikt vor Jahresende beilegen zu können. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.

Unterdessen legte die israelische Armee erste Ergebnisse einer Untersuchung zum Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen vor, bei dem nach palästinensischen Angaben 20 Menschen getötet wurden, darunter fünf Journalisten. Laut der Armee hatte der Angriff die Zerstörung einer von der Hamas installierten Überwachungskamera zum Ziel. Die Kamera sei auf dem Gelände der Klinik platziert worden, um israelische Truppen zu beobachten und letztlich terroristische Aktivitäten gegen sie zu verüben, hieß es. Die Truppen hätten die Kamera zerstört und so die "Bedrohung" beseitigt, sagte die Armee.

Armee will noch offene Fragen klären