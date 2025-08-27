Kriminalität FBI prüft Terrorverdacht nach tödlichen Schüssen auf Kinder

Kinder und Erwachsene sind schockiert nach den tödlichen Schüssen an der Schule. (Quelle: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach den Schüssen auf Kinder einer katholischen Schule in den USA prüft das FBI einen terroristischen Hintergrund. Auch die Religion könnte eine Rolle spielen.

Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule in Minneapolis als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und ein Hassverbrechen gegen Katholiken handele, teilte der FBI-Direktor Kash Patel auf der Plattform X mit. Der örtliche Polizeichef Brian O"Hara äußerte sich verhaltener: Das Motiv sei nach wie vor unklar.

Während eines Schulgottesdienstes im Norden der Vereinigten Staaten hatte ein Schütze am Morgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben durch die Fenster einer Kirche auf Kinder auf Kirchenbänken geschossen. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat im Bundesstaat Minnesota zu Beginn der Messe.

Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort. Laut FBI wurden zudem 14 Kinder - sie sind nach Polizeiangaben zwischen 6 und 15 Jahre alt - und 3 Erwachsene verletzt. Er gehe davon aus, dass alle Verletzten überleben werden, sagte Polizeichef O"Hara am Nachmittag (Ortszeit). Bei den Erwachsenen handelte es sich demnach um Senioren, die als Gemeindemitglieder an der Messe teilnahmen.

Täter soll Transperson Anfang 20 Jahre alt sein

Der verdächtige Schütze ist auch tot. Heimatschutzministerin Kristi Noem zufolge handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann, der sich demnach als Transperson bezeichnet haben solle. Transpersonen sind Menschen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, nicht zugehörig fühlen. Der Polizeichef bezifferte das Alter hingegen auf 23. Der Verdächtige habe keine Vorstrafen.

Die Polizei sprach auch von einem Manifest des Schützen auf der Plattform Youtube. Dieses schien ihn demnach am Tatort zu zeigen und habe "beunruhigende Texte" beinhaltet. Der Inhalt sei mit Unterstützung des FBI entfernt worden und werden nun von Experten geprüft. Eine Verbindung zwischen dem Schützen oder dessen Familie und der Kirche werde noch geprüft.

Durchsuchungen in der Stadt

Der Polizei zufolge durchsuchten Beamte die Kirche und weitere Orte. In den Wohnhäusern, die in Verbindung mit dem Schützen stehen sollen, seien weitere Schusswaffen sichergestellt worden. Ob es zwischen dem Verdächtigen und der Kirche eine Verbindung gibt, ist unklar. Die Polizei sieht aktuell keine Verbindung, untersucht aber weiter. Die Ermittler haben keine Hinweise auf weitere Verdächtige, die direkt an der Durchführung des Angriffs beteiligt gewesen sein könnten.

Polizei: Schütze hatte drei legal erworbene Waffen bei sich