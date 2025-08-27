Kriminalität Getötet aus Hass? Nach Schüssen in Kirche ist Motiv unklar

Kreuze, Blumen und andere Erinnerungsstücke wurden für eine Gedenkfeier nach den tödlichen Schüssen aufgestellt. (Quelle: Abbie Parr/AP/dpa/dpa-bilder)

Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes lösen in den USA Entsetzen aus. Das FBI prüft einen möglichen Terrorhintergrund. Hat der Schütze aus Hass gehandelt?

Nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule in den USA mit zwei toten Kindern prüfen Ermittler die Hintergründe der Tat. Das FBI untersucht, ob die tödlichen Schüsse als inländischer Terrorakt und Hassverbrechen gegen Katholiken zu werten sind. Vieles ist noch unklar.

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hatte ein Schütze durch die Fenster in eine Kirche im Umfeld der Schule geschossen, in dem ein Schulgottesdienst abgehalten wurde. Er zielte auf Kinder, die auf Kirchenbänken saßen. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort. 14 Kinder und 3 Erwachsene wurden verletzt.

Bezug zum Tatort

Warum hat sich der Schütze die katholische Schule in der Großstadt Minneapolis in der ersten Woche nach den Sommerferien ausgesucht? Die Polizei stellte Stunden nach der Tat zunächst keinen direkten Zusammenhang her. Eine Verbindung zwischen dem Schützen oder dessen Familie und der Kirche werde noch geprüft. Der Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf ein Jahrbuch-Foto von 2017, dass der Verdächtige früher einmal an der Schule gewesen sein soll. Die "New York Times" berichtete, dass die Mutter des Schützen in der Geschäftsstelle der Kirche gearbeitet haben soll.

Der Sender CNN berichtete ferner unter Berufung auf Polizeiquellen, dass der Schütze bereits Wochen zuvor die Kirche besucht habe. Die Ermittler gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass der Schütze den Plan gehabt haben könnte, bei der Tat in die Kirche einzudringen und von dort aus um sich zu schießen. "Einige Türen wurden nach Beginn des Gottesdienstes verschlossen, was Teil des normalen Ablaufs ist", zitiert der Nachrichtensender den örtlichen Polizeichef, Brian O"Hara. Dadurch sei eine noch schlimmere Tragödie verhindert worden.

Kritzeleien auf Waffe: "Tötet Donald Trump"