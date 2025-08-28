Verhandlungen um Atomabkommen Europäer aktivieren Mechanismus für Sanktionen gegen Iran

Ali Khamenei: Er ist der oberste religiöse und politische Führer des Iran. (Quelle: IMAGO/Iranian Supreme Leader'S Office/imago)

Deutschland, Frankreich und Großbritannien ringen mit dem Iran um ein neues Atomabkommen. Jetzt scheinen aber neue Sanktionen gegen das Land realistischer.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben am Donnerstag einen Prozess in Gang gesetzt, der innerhalb von 30 Tagen zur Wiedereinführung aller UN-Sanktionen gegen den Iran führen soll. Die E3 genannten Mächte übermittelten ein entsprechendes Schreiben an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die europäischen Mächte werfen der Regierung in Teheran vor, gegen die Auflagen des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu verstoßen. Dieses Abkommen sollte den Iran am Bau einer Atomwaffe hindern. Teheran weist den Vorwurf zurück, an der nuklearen Bombe zu arbeiten.

In einer ersten Reaktion verurteilte die iranische Regierung den Schritt. Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dies sei "illegal und bedauerlich". Der Vorgang sei gegen die Diplomatie gerichtet. Die Regierung in Teheran habe alles versucht, um die E3 genannten Staaten davon abzuhalten. Dennoch wolle der Iran die Diplomatie mit den drei Staaten fortsetzen, behalte sich zugleich aber eine Reaktion vor, etwa die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA weiter zu reduzieren. Der Iran werde aufgrund von Druck nicht einlenken.

Der Schritt dürfte die Spannungen in der Region weiter anheizen, zwei Monate nachdem die USA und Israel iranische Atomanlagen bombardiert hatten. Bundesaußenminister Johann Wadephul betonte, der als "Snapback" bezeichnete Mechanismus sei nicht das Ende der Diplomatie. "Er kann der Beginn einer neuen Phase von Verhandlungen sein. Es ist am Iran, sich einer diplomatischen Lösung nicht länger zu verweigern", schrieb der Minister auf der Plattform X.

Man erwarte von der Regierung in Teheran jetzt volle Kooperation mit der IAEA, ein klares Bekenntnis zu direkten Verhandlungen mit den USA und "überprüfbare, deeskalierende Schritte bei der nuklearen Anreicherung", forderte der CDU-Politiker. "Noch bleiben 30 Tage, bis die UN-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft treten."

USA hatten Abkommen aufgekündigt

Die Regierungen in Berlin, Paris und London begründen ihr Vorgehen damit, dass sie den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen wollten, bevor diese Möglichkeit wegen bestehender Fristen Mitte Oktober erlöschen würde. Zuvor waren am Dienstag Gespräche in Genf gescheitert, bei denen der Iran keine ausreichenden Zusagen gemacht habe. Die Außenminister der E3 hätten ihren US-Kollegen Marco Rubio am Mittwoch über ihre Entscheidung informiert, verlautete aus diplomatischen Kreisen. Sie hofften jedoch, dass Teheran bis Ende September doch noch einlenken werde.

Grundlage ist das internationale Atomabkommen von 2015, das den Iran am Bau einer Atomwaffe hindern sollte. Nachdem die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen waren, begann der Iran schrittweise, seine Verpflichtungen ebenfalls zu verletzen. Der nun ausgelöste Mechanismus sieht vor, dass der UN-Sicherheitsrat innerhalb von 30 Tagen über eine Fortsetzung der Sanktionserleichterungen abstimmen muss. Eine solche Resolution gilt jedoch als ausgeschlossen, da die E3-Staaten sie mit ihrem Veto blockieren würden. Damit würden Ende September automatisch alle früheren UN-Sanktionen wieder in Kraft treten.