Nahost "Kampfgebiet" - Erste Schritte für Offensive auf Stadt Gaza

Israels treibt die geplante Einnahme der Stadt Gaza voran - die Rede ist von "vorbereitenden Einsätzen". (Quelle: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

In der Stadt Gaza leben Hunderttausende Menschen. Die israelische Armee intensiviert die Angriffe auf die Stadt - trotz eindringlicher Warnungen.

Die israelische Armee treibt die geplante Einnahme der Stadt Gaza weiter voran. Das Militär habe erste Schritte seiner Offensive auf die im Norden des abgeriegelten Gazastreifens gelegene Stadt eingeleitet, teilte Sprecher Avichai Adraee auf X in arabischer Sprache mit.

Die Armee gehe "mit großer Intensität" in den Außenbezirken der Stadt vor. Die Rede war von "vorbereitenden Einsätzen". Zugleich bargen israelische Einsatzkräfte im Gazastreifen die sterblichen Überreste zweier Geiseln.

Israel plant, die Stadt Gaza einzunehmen, in der sich Schätzungen zufolge noch rund eine Million Menschen aufhalten. Sie sollen nach dem Willen der israelischen Führung in den Süden umquartiert werden.

Vor wenigen Tagen hatte Adraee bereits mitgeteilt, dass die Vorbereitungen für die Evakuierung der Stadt liefen. Es seien Vorkehrungen für die Einrichtung humanitärer Hilfszentren getroffen und Zelte geliefert worden. "Die Evakuierung der Stadt Gaza ist unvermeidlich", hieß es.

Armee: Stadt Gaza ist "gefährliches Kampfgebiet"

Das Militär stufte die Stadt Gaza nun außerdem als "gefährliches Kampfgebiet" ein. Eine taktische Kampfpause, die eigentlich zwischen 10.00 und 20.00 Uhr Ortszeit Hilfslieferungen für die notleidende palästinensische Bevölkerung ermöglichen soll, gelte in der Gegend nicht mehr.

Einwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, die israelische Armee habe seit dem Morgen ihre Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Aus medizinischen Kreisen hieß es, mindestens 48 Palästinenser seien getötet worden, darunter 20 im Norden des Gebiets. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Einwohner hatten bereits vor einer Woche von intensiven Luftangriffen des Militärs im Umkreis der Stadt Gaza berichtet.

Warnung von Hilfsorganisationen

Hilfsorganisationen warnen vor einer Ausweitung der Kämpfe in dem Gebiet. Sie kritisieren immer wieder die katastrophalen Bedingungen in den Flüchtlingslagern im Zentrum und Süden des Gazastreifens, in die die Bevölkerung aus Gaza umquartiert werden soll. Für die Stadt Gaza und Nachbarorte hatte die weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte IPC-Initiative eine Hungersnot erklärt. Israel wies dies zurück.

Die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) forderte am Donnerstag nach einem Besuch in dem umkämpften Küstenstreifen eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe. "Gaza ist am Zerreißpunkt", warnte WFP-Direktorin Cindy McCain auf X. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und großflächig zerstörten Küstengebiet hungere.

Leichen zweier Geiseln geborgen

Nachdem die Armee die Stadt Gaza als "gefährliches Kampfgebiet" eingestuft hatte, kündigte Armeesprecher Adraee zudem an: "Wir werden unsere Angriffe verstärken." Ziel sei die Zerschlagung der Hamas aus militärischer und politischer Sicht sowie die Freilassung aller aus Israel entführter Geiseln.