Lage im Überblick Chefin des Welternährungsprogramms: Gaza ist am Zerreißpunkt

Von dpa Aktualisiert am 29.08.2025 - 04:19 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Gazastreifen ist durch den Krieg zu weiten Teilen verwüstet. (Archivbild) (Quelle: Maya Levin/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Israel steht unter Druck, das Leid der Palästinenser in Gaza zu lindern. Die Chefin des Welternährungsprogramms hat sich nun ein Bild vor Ort gemacht. Die Verzweiflung der Menschen sei überwältigend.

Die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) hat nach einem Besuch im umkämpften Gazastreifen eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe gefordert. "Gaza ist am Zerreißpunkt", warnte WFP-Direktorin Cindy McCain auf der Plattform X. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und großflächig zerstörten Küstengebiet hungere.

Loading...

McCain sprach darüber auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Beide hätten vereinbart, "die Bemühungen zu verdoppeln, die Einfuhr humanitärer Güter nach Gaza angesichts der akuten Notlage vor Ort zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten", teilte das Büro des Ministerpräsidenten im Anschluss mit.

"Wir müssen unser Netzwerk von mehr als 200 Lebensmittelverteilstellen, Gemeinschaftsküchen und Bäckereien so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen", schrieb McCain auf X. "Wir brauchen sichere Wege und dauerhaften Zugang. Wir müssen in dem Umfang liefern, den diese Krise erfordert", sagte sie in einem Videoclip aus Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens.

Helfer fordern von Israel, vom gegenwärtigen Verteilsystem für Hilfsgüter über die umstrittene Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zum eingespielten Mechanismus der UN und anderer Hilfsorganisationen zurückzukehren.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Israel hält an umstrittener Stiftung fest

Israel hält jedoch an der GHF fest, die auch vom Verbündeten USA unterstützt wird. So kündigte die israelische Armee zwei neue Verteilstellen im südlichen Bereich des abgeriegelten Küstengebiets an. Sie sollen in den kommenden Tagen fertiggestellt und von der GHF betrieben werden. Die bestehende Verteilstelle in Tel al-Sultan nahe der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten werde geschlossen, hieß es. Damit gäbe es dann fünf Zentren in Gaza.

Die GHF begann ihren Einsatz im Mai, nachdem Israel seine fast drei Monate lange Blockade von Hilfslieferungen auf internationalen Druck beendet hatte. Den neuen Verteilmechanismus der GHF führte Israel ein, um UN-Hilfsorganisationen und andere Initiativen zu umgehen. Nach Darstellung der Regierung Netanjahus soll auf diese Weise verhindert werden, dass die islamistische Terrororganisation Hamas humanitäre Hilfe für sich abzweigt.