In Italien zeigt eine Webseite sexualisierte Bilder von prominenten Frauen, auch die Regierungschefin ist betroffen. Jetzt zieht der Skandal weitere Kreise.

Ein Skandal um die Verbreitung frauenfeindlicher und sexistischer Fotos auf Online-Plattformen erschüttert Italien. Unter den Opfern ist auch Regierungschefin Giorgia Meloni, sie zeigte sich am Freitag "angewidert von dem, was passiert ist". Zuvor war bekannt geworden, dass auf einer Porno-Website über viele Jahre teils reale, teils manipulierte Aufnahmen vom prominenten Frauen verbreitet wurden. Meloni rief alle ebenfalls betroffenen Frauen auf, unbedingt Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Betroffen von der Verbreitung der Fotos auf der Plattform "Phica" war neben Meloni auch die führende Oppositionspolitikerin Elly Schlein. Die verbreiteten Bilder waren Aufnahmen von politischen Kundgebungen oder auch von persönlichen Social-Media-Konten gestohlene Urlaubsfotos. Diese wurden manipuliert, um Körperteile hervorzuheben oder zu sexualisieren. Die Plattform hatte mehr als 700.000 Abonnenten, bevor sie am Donnerstag geschlossen wurde. Die Betreiber beschuldigten die Nutzer, gegen die Regeln verstoßen zu haben.

Wie das Nachrichtenportal "Il Post" schrieb, war "Phica" bereits seit 2005 aktiv. Seit Jahren war demnach in italienischen Medien und auf Online-Netzwerken immer wieder kritisch über das Portal berichtet worden, zahlreiche Menschen hätten Anzeige bei der Polizei erstattet. Dennoch sei das Portal weiter in Betrieb geblieben.

"Il Post" zitiert eine Frau, von der ohne ihr Wissen Fotos verbreitet worden waren und die sich dann selbst auf dem Portal registrierte, um sich ein Bild über das dortige Treiben zu verschaffen. Dort habe sie unter anderem Beiträge von Vätern gesehen, die sexualisierte Bilder ihrer vier- oder fünfjährigen Töchter verbreitet und diese mit sexistischen oder pädophilen Kommentaren versehen hätten, berichtete die Frau.

Männer posten intime Fotos in Facebook-Gruppe "Meine Frau"

Die nun dichtgemachte Plattform ist nicht der einzige Fall: Bereits in der vergangenen Woche war die inzwischen geschlossene italienische Facebook-Gruppe "Meine Frau" entdeckt worden. Auf ihr posteten Männer teils intime Fotos ihrer Frauen, die davon offenbar oft nichts wussten. Diese Bilder versahen die Männer mit vulgären, sexistischen und gewalttätigen Kommentaren.