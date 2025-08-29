t-online - Nachrichten für Deutschland
Iran: Regime richtet deutlich mehr Menschen hin als im Vorjahr

Menschenrechtler alarmiert
Iran richtet deutlich mehr Menschen hin als im Vorjahr

Von dpa
29.08.2025 - 16:16 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0119721471Vergrößern des Bildes
Protest in Berlin gegen das iranische Mullahregime: Die islamistische Diktatur tötet Menschen häufig mit dem Strick. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)
News folgen

Ihnen werden Rebellion, religiöse Verbrechen oder Spionage vorgeworfen: Im Iran sind in diesem Jahr schon fast 1.000 Menschen hingerichtet worden.

UN-Menschenrechtler beobachten einen starken Anstieg von Hinrichtungen im Iran. Seit Jahresbeginn seien mindestens 841 Todesurteile vollstreckt worden, teilte das UN-Menschenrechtsbüro in Genf mit. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es den Angaben zufolge insgesamt mindestens 975 Hinrichtungen im Iran. Allein im Juli seien 110 Hinrichtungen dokumentiert worden, mehr als doppelt so viele wie im selben Monat des Vorjahres.

Die hohe Zahl an Exekutionen weise darauf hin, dass der Staat die Todesstrafe systematisch einsetze, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, sagte UN-Menschenrechts-Sprecherin Ravina Shamdasani. Den Verurteilten würden häufig bewaffnete Rebellion, religiöse Verbrechen oder Spionage vorgeworfen. Ihr Büro fordere, weitere Hinrichtungen im Iran auszusetzen.

Während des Kriegs mit Israel im Juni und seit Inkrafttreten der Waffenruhe sind Irans Sicherheitsbehörden vehement gegen Aktivisten und angebliche Kollaborateure mit dem Erzfeind vorgegangen. Iranische Medien haben von einer Reihe von Hinrichtungen wegen angeblicher Spionage für Israel berichtet.

Shamdasani ging indirekt auf die möglichen Auswirkungen der israelischen Angriffe ein. Es gebe Phasen, in denen Regierungen abweichende Meinungen und angebliche Bedrohungen noch weniger als sonst tolerierten, erklärte sie. "In diesen Momenten kommt es oft zu einer ansteigenden Tendenz der Unterdrückung", sagte sie. Die Sprecherin wies aber darauf hin, dass auch schon in den Monaten vor dem Krieg die Zahl der Hinrichtungen gestiegen sei.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
HinrichtungIran
