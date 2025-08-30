t-online - Nachrichten für Deutschland
EU fordert US-Rückzieher bei Visaverbot gegen Palästinenser

Nahost-Konflikt
EU fordert US-Rückzieher bei Visaverbot gegen Palästinenser

Von dpa
Aktualisiert am 30.08.2025 - 16:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Informelles Treffen der EU-Außenminister in DänemarkVergrößern des Bildes
Die EU-Staaten fordern die USA geschlossen auf, die Visa-Sanktionen gegen Palästinenser zu überdenken. (Quelle: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die US-Visa-Sanktionen gegen Mahmud Abbas und andere Palästinenservertreter sorgen in der EU für Frust und Empörung. Kann eine gemeinsame Erklärung aller EU-Staaten etwas bewegen?

Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten kritisieren die US-Visa-Sanktionen gegen Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) sowie gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). "Wir alle fordern nachdrücklich, diese Entscheidung zu überdenken", sagte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem Außenministertreffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

