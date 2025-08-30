Lage im Überblick Kiew warnt vor neuer russischer Großoffensive

Von dpa Aktualisiert am 30.08.2025 - 04:45 Uhr

Die Stadt Pokrowsk ist nach monatelangem russischem Beschuss schwer zerstört, wird aber immer noch von ukrainischen Truppen gehalten. (Archivbild) (Quelle: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade/AP/dpa/dpa-bilder)

Moskau zeigt sich zufrieden mit dem Tempo seiner Eroberungen. Kiew warnt vor einer neuen russischen Großoffensive im Donbass. In der Nacht greift Russland wieder mit Drohnen und Raketen an.

Nach Angaben aus Kiew plant Russland eine weitere große Offensive im ostukrainischen Industriegebiet Donbass. Der Vorstoß könne im Raum um die Stadt Pokrowsk erfolgen, warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge bei einem Gespräch mit Medienvertretern. "Die Konzentration (an Truppen) dort liegt bei bis zu 100.000, das ist das, was wir heute Morgen haben", sagte er. Die russischen Truppen bereiteten den Vorstoß in jedem Fall vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet, sagte Selenskyj. Er schätzte die Lage als unter Kontrolle ein.

Erneut Kampfdrohnen und Raketen gegen ukrainische Städte

Das russische Militär griff unterdessen in der Nacht eine Reihe von ukrainischen Städten mit Kampfdrohnen und Marschflugkörpern an. Vor allem die Städte Saporischschja und Dnipro lagen diesmal im Visier der russischen Angriffe. Die beiden Städte wurden nach Medienberichten von schweren Explosionen erschüttert. Auch aus Kiew und anderen Städten wurden Angriffe mit Kamikazedrohnen gemeldet.

In Saporischschja seien drei Menschen verletzt worden, teilte Militärverwalter Iwan Fedorow mit. Mehrere Wohngebäude seien nach Treffern in Brand geraten. Aus den anderen angegriffenen Städten lagen zunächst keine Informationen über mögliche Opfer oder Schäden vor.

Russen bislang mit Einnahme von Pokrowsk gescheitert

Pokrowsk ist eine Bergarbeiterstadt im Süden der Region Donezk - sie zählte vor dem Krieg rund 60.000 Einwohnern. Nach monatelanger Belagerung und ständigem Beschuss sind nur noch wenige Einwohner dort. Allerdings ist es den russischen Truppen bislang nicht gelungen, den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt einzunehmen.

Eine Krise in diesem Frontabschnitt zu Monatsbeginn hat die Ukraine inzwischen überwunden. Ein kilometerlanger Durchbruch der Russen wurde gestoppt. Mit Gegenangriffen ist es den Verteidigern gelungen, Teile der russischen Truppen abzuschneiden.

Region Donezk für Putin wichtig

Die Region Donezk hat für die russische Kriegsführung Priorität. Bei den jüngsten Gesprächen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump soll der Russe von Kiew die Aufgabe der Region als Bedingung für ein Einfrieren der Front an anderer Stelle gefordert haben.

Offiziell belegt ist die Forderung nicht, allerdings hatte Russland den Krieg vor inzwischen dreieinhalb Jahren mit der Prämisse begonnen, die damals nur zu einem kleinen Teil von prorussischen Separatisten gehaltenen Regionen gänzlich von der Ukraine abzuspalten. Erst später erweiterte der Kreml dann seine Gebietsansprüche auch auf die im Süden der Ukraine liegenden Regionen Cherson und Saporischschja.

Jeden Monat Eroberungen von 600 bis 700 Quadratkilometern