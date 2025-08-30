Miliz im Jemen Israelischer Angriff tötet Huthi-Ministerpräsidenten

Huthi-Anhänger bei einer Demonstration gegen Israel und die USA. (Archivbild) (Quelle: Osamah Abdulrahman/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei einem Angriff auf die Stadt Sanaa ist Ahmed al-Rahaui ums Leben gekommen. Mit ihm starben mehrere Minister der von den Huthi geführten Parallelregierung.

Der Ministerpräsident der Huthi-Miliz im Jemen ist nach Angaben der Organisation bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. In der Hauptstadt Sanaa sei Ahmed al-Rahaui gemeinsam mit mehreren Ministern ums Leben gekommen, teilten die Huthi mit. Nach Angaben der vom Iran unterstützten Miliz wurden bei dem Angriff auf eine Versammlung zudem weitere Mitglieder verletzt. Israel hatte zuvor erklärt, ein "militärisches Ziel" der Huthi getroffen zu haben.

Al-Rahaui war im vergangenen Jahr von den Huthi zum Regierungschef ernannt worden, galt Beobachtern zufolge jedoch nur als politische Symbolfigur ohne nennenswerte Macht. Die Huthi haben in den von ihnen kontrollierten Gebieten, darunter die Hauptstadt Sanaa, eine Art Parallelregierung gebildet. Diese Regierung hat keine internationale Anerkennung.

Minister Katz droht Israels Feinden

Israel hatte am Donnerstag die jemenitische Hauptstadt Sanaa angegriffen. Nach eigenen Angaben bombardierte die israelische Luftwaffe im Raum Sanaa ein "militärisches Ziel des Huthi-Terrorregimes". Israelische Medien berichteten, der Angriff habe hochrangigen Vertretern der Miliz gegolten. Im Rahmen des Angriffs wurden offenbar auch al-Rahaui und die Minister getötet.

Das Büro von Verteidigungsminister Israel Katz hatte zu dem Angriff ein Bild veröffentlicht, auf dem der Minister gemeinsam mit Generalstabschef Ejal Zamir sowie weiteren Militärs im Militärhauptquartier zu sehen ist. "Wer auch immer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgehackt", sagte Minister Katz laut Mitteilung. Bereits am vergangenen Sonntag hatte Israel Angriffe in Sanaa geflogen - mindestens zehn Menschen wurden dabei getötet.

Die Tötung al-Rahauis gilt als Rückschlag für die Huthi, auch wenn die tatsächliche Führung weiterhin bei Milizchef Abdel Malik al-Huthi liegt. Die Organisation kündigte an, ihre Arbeit in Sanaa und im Norden des Landes fortzusetzen.