Bekannter Terrorist Israel meldet Tötung von Hamas-Sprecher Abu Obeida

Plakat von Abu Obeida in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Beirut: Der Terrorist wurde getötet. (Quelle: Marwan Naamani/dpa)

Mit seinen vermummten Auftritten war Abu Obeida einer der bekanntesten Terroristen der Hamas. Jetzt wurde er getötet. Israel plant derweil eine Ausweitung des Kriegs.

Israels Armee hat den langjährigen Sprecher des militärischen Arms der Hamas, Abu Obeida, nach eigenen Angaben getötet. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte auf der Plattform X, man habe den Sprecher in Gaza "ausgeschaltet". Zu dem Posting stellte er ein durchgestrichenes Foto Obeidas mit den Worten: "Wir haben ihn zu einem Treffen mit allen eliminierten Akteuren der Achse des Bösen in die Tiefen der Hölle geschickt." Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor den Angriff bestätigt und erklärt: "Ich hoffe, dass er nicht mehr unter uns ist."

Nach Angaben namentlich nicht genannter israelischer Vertreter soll der Angriff auf Abu Obeida bereits am Freitag in der Stadt Gaza erfolgt sein. Die Hamas hat den Tod Obeidas bislang nicht bestätigt. Aus Kreisen der Organisation hieß es, die Gerüchte seien Teil einer israelischen Desinformationskampagne. Abu Obeida war Sprecher der Kassam-Brigaden und galt als einer der bekanntesten Vertreter der Terrororganisation. Er zeigte sich bei Auftritten und Videobotschaften stets nur vermummt mit einem Palästinensertuch.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure getötet, darunter Ismail Hanija und Mohammed Deif. Militärchef Jihia al-Sinwar wurde nach israelischen Angaben bereits im Mai getötet, die Terrorgruppe bestätigte den Tod jedoch erst jetzt. Sein Nachfolger soll sein enger Vertrauter Iss al-Din Haddad werden.

Angriffe auf Gaza-Stadt nehmen zu

Unabhängig davon setzte Israels Armee ihre Angriffe auf den Gazastreifen in der Nacht zum Sonntag fort. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden Vororte von Gaza-Stadt sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus angegriffen. Laut den von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden kamen dabei mindestens 30 Menschen ums Leben, darunter 13, die in der Nähe einer Ausgabestelle für Hilfsgüter gestanden haben sollen. Bewohner sprachen von Panzerbeschuss und Luftschlägen in bewohnten Vierteln. Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärt, die Berichte würden geprüft.

Das israelische Sicherheitskabinett will nach Angaben von Regierungsvertretern am Sonntag über die nächsten Schritte einer Offensive zur Einnahme von Gaza-Stadt beraten. Netanjahu hatte die Stadt zuletzt als letzte Bastion der Hamas bezeichnet. Für die Bodenoffensive sollen zehntausende Reservisten mobilisiert werden, der Großangriff wird jedoch erst in einigen Wochen erwartet.

Militärs warnen Politik vor Offensive

Israel hat erklärt, es wolle die Zivilbevölkerung evakuieren, bevor weitere Bodentruppen einrückten. Die Chefin des Roten Kreuzes, Mirjana Spoljaric, hatte am Samstag gewarnt, eine Evakuierung der Stadt würde eine massive Vertreibung der Menschen dort auslösen, für deren Aufnahme kein anderes Gebiet im Gazastreifen ausgerüstet sei. Zudem warnte das israelische Militär die politische Führung, dass die Offensive die noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln gefährde.