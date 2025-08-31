Nahost Große Flotte kleiner Boote gegen Gaza-Blockade

Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück.

Erneut wollen propalästinensische Aktivisten Israels Gaza-Seeblockade durchbrechen. Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Dabei ist wieder eine bekannte Schwedin.

Propalästinensische Aktivisten wollen mit Dutzenden kleineren Booten die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Die "Global Sumud Flotilla" sei die bisher größte Aktion ihrer Art, teilten die Organisatoren zum Start der ersten gut 20 Boote mit insgesamt mehr als 300 Teilnehmern aus über 40 Ländern in Barcelona mit.

In der spanischen Mittelmeermetropole verabschiedeten Hunderte Menschen die Aktivisten. "Sumud" heißt auf Arabisch Standhaftigkeit.

Einer der Organisatoren, der in Spanien lebende Palästinenser Saif Abukeschek, warf Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Er rief die Politik auf, Druck auf Israel für einen Erfolg der Aktion auszuüben. Die "illegale Blockade" und das Töten in dem Küstenstreifen müssten beendet werden.

Auch die Aktivistin Greta Thunberg, die mit ihrem rigorosen Kampf für mehr Klimaschutz weltbekannt geworden ist, ist mit von der Partie. Die Schwedin setzt sich seit längerem auch - und inzwischen vor allem - für die Belange der palästinensischen Bevölkerung ein. Ihr Credo: Ohne soziale Gerechtigkeit könne es auch keine Klimagerechtigkeit geben.

Thunberg war zuletzt mit einer Solidaritätsaktion an Bord der "Madleen" gescheitert. Israelische Soldaten enterten die "Madleen" am 9. Juni 2025 rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens und brachten sie in den israelischen Hafen Aschdod. Thunberg und weitere Aktivisten wurden danach ausgewiesen. In Israel wurde ihr vorgeworfen, Teil einer PR-Aktion zu sein.

