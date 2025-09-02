ARD und ZDF erhalten Ansage von oben

Hauptstadt soll besetzt werden Israels Generalstabschef: Haben mit Operation Gaza begonnen

Von dpa 02.09.2025 - 19:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Israels Generalstabschef Ejal Zamir: "Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben." (Quelle: IMAGO/IDF)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die israelische Armeeführung schwört Reservisten auf die Offensive gegen Gaza-Stadt ein. Doch schon jetzt wollen Hunderte Soldaten den Befehl verweigern.

Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat bei einem Treffen mit Reservisten eine Verstärkung und Intensivierung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. "Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen", sagte er. "Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben." Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können, betonte Zamir. "Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben."

Loading...

Das Militär hatte am Dienstag mit der Einberufung von zusätzlichen Reservisten begonnen. Zuvor war bereits die Einberufung von 60.000 Reservisten zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt worden.

Israel: Hunderte Reservisten wollen Einberufung verweigern

Eine Gruppe von knapp 400 Reservisten kündigte israelischen Medienberichten zufolge am Dienstag an, einer möglichen Einberufung nicht Folge zu leisten. "Wir weigern uns, an Netanjahus illegalem Krieg teilzunehmen, und sehen es als patriotische Pflicht an, dies zu verweigern und von unseren Führern Rechenschaft zu verlangen", sagte einer von ihnen. Die geplante Besetzung der Stadt Gaza gefährde nicht nur das Leben der Soldaten, sondern auch das der israelischen Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas.