Beratungen in Paris Koalition der Willigen ringt um Militärhilfe für Ukraine

Von dpa Aktualisiert am 04.09.2025 - 14:07 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die Unterstützung durch die USA ist Voraussetzung für alle Sicherheitsgarantien für die Ukraine. (Quelle: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa/dpa-bilder)

Wie weit will Europa bei der Unterstützung der Ukraine gehen? In Paris wird über Sicherheitsgarantien und mögliche Truppeneinsätze diskutiert. Aber inwiefern sind die USA überhaupt mit im Boot?

Die westlichen Unterstützer der Ukraine sind in Paris zu Beratungen über militärische Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land zusammengekommen. Unter dem Vorsitz von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premiers Keir Starmer erörtern 35 Staats- und Regierungschefs teils vor Ort und per Video zugeschaltet, wie die Sicherheit der Ukraine nach einem Kriegsende gewährleistet werden kann. Außerdem geht es um politische und militärische Zusagen für den Fall einer erneuten russischen Aggression.

Vor Ort mit dabei sind auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Macron will die Pläne der sogenannten Koalition der Willigen vorantreiben und vor allem den USA demonstrieren, Verantwortung zu übernehmen. Im Anschluss an die Pariser Beratungen sollte US-Präsident Donald Trump telefonisch informiert werden.

Macron: Konzept für Sicherheitsgarantien steht

Bereits am Vorabend des Pariser Treffens verkündete Macron, die Unterstützerländer hätten ihre Vorbereitungen für Sicherheitsgarantien abgeschlossen. Dank der Vorarbeit der Armeechefs seit dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus seien die Europäer nun bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, sobald ein Friedensabkommen unterzeichnet sei. Das von den Armeechefs der Koalition ausgearbeitete Konzept müsse nun politisch gebilligt werden.

Um was es dabei genau geht und inwiefern die Zusagen über eine verstärkte militärische Hilfe tatsächlich hinausgehen, hat die Koalition bislang nicht konkret öffentlich gemacht. Bislang war vor allem die Rede davon, dass insbesondere die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Armee gestärkt werden soll, aber auch die mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine oder dicht an ihre Grenzen wurde ausdrücklich genannt. Eine Truppenpräsenz europäischer Nato-Staaten in der Ukraine könnte nach Angaben aus Militärkreisen vor allem ein großangelegter Ausbildungseinsatz sein. Demnach geht es nicht um eine Friedenstruppe im klassischen Sinn.

Zusagen aus Washington lassen auf sich warten

Die Hauptlast eines Einsatzes würden die europäischen Nato-Mitglieder tragen. Dabei hatten die Europäer immer wieder deutlich gemacht, dass es nicht ohne eine Rückversicherung durch die USA gehen wird. Nach dem jüngsten Besuch Selenskyjs in Washington, der die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten europäischen Verbündeten im Schlepptau hatte, sah es so aus, als ließe sich US-Präsident Donald Trump dazu bewegen. Doch konkrete Zusagen aus Washington ließen auf sich warten. In das Pariser Treffen sind die USA nun zumindest aktiv eingebunden.