Weite Teile des Parlaments haben im Vorfeld angekündigt, dass sie gegen Bayrou votieren werden. Macron hat bereits Bayrous Vorgänger Michel Barnier durch ein solches Votum verloren. Barnier war Ende 2024 nach nur drei Monaten im Amt von der Nationalversammlung abgewählt worden.

Warum genau Bayrou sich für das Votum angesichts der schwierigen Ausgangslage entschieden hat, ist unklar. Kritiker mutmaßen, dass es für ihn vor allem ein geeigneter Moment ist, einigermaßen unbeschadet das Amt zu verlassen – um dann 2027 zum vierten Mal bei der Präsidentschaftswahl anzutreten.

Ist damit auch die Präsidentschaft von Emmanuel Macron am Ende?

Nein, denn ein Votum gegen die französische Regierung ist kein Votum gegen den Präsidenten. Allerdings hat Macron Bayrou als Premierminister ernannt. Dementsprechend könnte er das Votum gegen den Regierungschef auch als Vertrauensentzug gegen ihn empfinden.

Einen Rücktritt hat Macron allerdings bereits im Vorfeld des Votums ausgeschlossen. Die nächsten Präsidentschaftswahlen sind in Frankreich für 2027 angesetzt. Macron befindet sich in seiner zweiten Amtszeit und darf daher bei der kommenden Wahl nicht mehr kandidieren.

Wie geht es nach dem Votum weiter?

Sollte es zu einem Sturz der Regierung kommen, wäre damit nicht nur Premierminister Bayrou entmachtet, sondern auch die gesamte Ministerriege. Präsident Macron muss dann einen neuen Premierminister ernennen. Der wiederum muss eine neue Regierung zusammenstellen.

Anders als der Bundeskanzler muss der französische Regierungschef nicht von der Nationalversammlung bestätigt werden. Dem französischen Präsidenten ist auch keine Frist gesetzt, bis wann er nach einem Misstrauensvotum einen neuen Premierminister ernennen muss. In der Regel bleibt die abgewählte Regierung bis dahin geschäftsführend im Amt.

Der Präsident könnte als Reaktion auf einen Sturz allerdings auch die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ansetzen. Laut einer Online-Erhebung des Instituts Ifop für den Fernsehsender LCI sprachen sich Ende August 63 Prozent der Franzosen für Neuwahlen aus.

Dass es dazu kommt, ist jedoch unwahrscheinlich. Eine solche Neuwahl hatte Macron zuletzt nach den schwachen Ergebnissen seiner Partei im vergangenen Sommer bei der Wahl zum Europaparlament angesetzt. Macrons Partei hatte dadurch aber noch weitere Sitze im Parlament verloren. Aktuelle Umfragen gehen davon aus, dass er bei einer Neuwahl noch weniger Stimmen einholen wird.