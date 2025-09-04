Sie forscht am ewigen Leben So verdient Putins Tochter Millionen

04.09.2025

Maria Worontsowa auf einer medizinischen Konferenz: Bis 2011 studierte sie an der Staatlichen Universität Moskau. (Quelle: Dmitry Feoktistov/imago-images-bilder)

Eigentlich versucht Russlands Präsident Putin, seine Familie aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Jetzt macht seine älteste Tochter Schlagzeilen mit einem fragwürdigen Forschungsprojekt.

Später bestätigte der Kremlchef in einer Pressekonferenz, die Möglichkeit zur Verlängerung der Lebensspanne sei durchaus real – allerdings nicht für die breite Masse. So richtet sich wohl auch das nationale Projekt zur "Erhaltung der Gesundheit", das der Kreml Anfang 2024 anordnete, an den besonders reichen Teil der Bevölkerung.

Besser bekannt ist das Projekt inzwischen unter dem Namen "New Health Preservation Technologies". Wie mehrere Medien jetzt übereinstimmend berichten, profitiert auch Putins älteste Tochter Maria Worontsowa millionenschwer von dem staatlich finanzierten Anti-Aging-Projekt.

So habe Worontsowa Regierungsstipendien erhalten, um Zellregeneration und Wege zur Verlängerung von Gesundheit und Lebensdauer zu untersuchen. Zwar ist die Tochter des Kremlchefs studierte Biologin, akademische Kreise sehen ihre Förderung dennoch kritisch. Hier lesen Sie mehr zum Werdegang von Putins Tochter Maria Worontsowa.

Förderung von Putins Tochter ist umstritten

Denn in der Wissenschaft ist Worontsowa bislang kaum in Erscheinung getreten. Das veranschaulicht unter anderem der sogenannte Hirsch-Index: Die Kennzahl misst den wissenschaftlichen Einfluss von Forschern anhand von Publikationen und deren Zitationen. Medienberichten zufolge liegt der Index von Putins Tochter bei 5, während er sich bei anderen Wissenschaftlern und Stipendiengewinnern zwischen 30 und 60 bewege. Erst seit Dezember 2022 soll es überhaupt Veröffentlichungen zu ihrem wissenschaftlichen Hintergrund gegeben haben.

Klar ersichtlich ist hingegen, dass ihre Projekte mit den Interessen des russischen Machtapparates in Einklang stehen. Der Leiter des staatlichen Programms, Michail Kowaltschuk, ist zudem ein enger Vertrauter Wladimir Putins.

Weitere Verstrickungen in Russlands Gesundheitswesen

Worontsowa ist ohnehin gut im russischen Gesundheitswesen vernetzt. Sie ist unter anderem als Miteigentümerin des Unternehmens Nomenko aufgeführt. Diesem wird die Beteiligung am größten privaten Gesundheitsinvestitionsprojekt Russlands zugeschrieben. Zudem ist sie als Beraterin und Vorstandsmitglied medizinischer Fachgesellschaften aktiv.