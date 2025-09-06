Diplomat Wolfgang Ischinger "Das ist aus amerikanischer Sicht lächerlich"

Ursula von der Leyen und Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump: Diplomat Wolfgang Ischinger meint, Europa trete nicht stark genug auf. (Quelle: IMAGO/DANIEL TOROK/imago)

Russland, China und Indien rücken demonstrativ zusammen. Was bedeutet das für Europa? Top-Diplomat Wolfgang Ischinger warnt vor alten Fehlern – und fordert eine völlig neue Strategie.

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist diese Woche in China der rote Teppich ausgerollt worden: Erst lief der indische Staatschef Narendra Modi mit ihm Hand in Hand durch die Konferenzhalle, dann empfing ihn der chinesische Präsident Xi Jinping mit großem Pomp bei einer Militärparade. Alles nur Show oder ein ernstzunehmendes neues Bündnis?

Der deutsche Top-Diplomat Wolfgang Ischinger blickt besorgt auf die sich neu formierende Allianz. Diese sei "nicht nur Show", meint der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Gleichzeitig antworte Europa nicht kraftvoll genug auf die entstehende, neue Weltordnung. "Wir brauchen einen Big Bang", fordert Ischinger – und sagt, die europäische Verteidigungsstrategie sei "aus amerikanischer Sicht lächerlich".

Wie die EU bei Militärgütern geeinter zusammenarbeiten könnte und welche Vorbehalte China dennoch gegenüber Russland hegt, erklärt der Spitzendiplomat hier im Podcast:

(Quelle: Reto Klar /imago-images-bilder) Zur Person Wolfgang Ischinger leitete 14 Jahre lang als Vorsitzender die Münchner Sicherheitskonferenz und ist heute Präsident der gleichnamigen Stiftung. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt und deutscher Botschafter in Washington und London.

