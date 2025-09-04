Tumulte vor seinem Wohnhaus Netanjahu beschimpft Geiselfamilien als Faschisten

04.09.2025 - 14:49 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: "Ihr redet und handelt wie Faschisten" (Quelle: Abir Sultan)

Das Schicksal der Hamas-Geiseln wühlt Israel auf. Zehntausende forderten nun ein Abkommen zu ihrer Freilassung – und zogen vor das Haus des Regierungschefs.

Hitzige Szenen vor dem Privathaus des israelischen Ministerpräsidenten: Nach einer Großdemonstration vor dem Parlament in Jerusalem am Mittwochabend zogen Angehörige der israelischen Geiseln im Gazastreifen zum Wohnort von Benjamin Netanjahu und forderten dort ein Abkommen zur Freilassung aller 48 von der Hamas verschleppten Menschen.

Laut israelischen Medien beteiligten sich Zehntausende an der Demonstration, zu der die Mütter zweier im Gazastreifen gefangengehaltener Soldaten aufgerufen hatten. Hunderte Demonstranten zogen anschließend weiter in die Nähe von Netanjahus Privatresidenz. Dort hatten aufgebrachte Demonstranten früher am Tag bereits Mülltonnen und Reifen angezündet und dabei versehentlich auch das Auto eines Reservisten der israelischen Armee abgebrannt.

Geisel-Mutter macht Netanjahu schwere Vorwürfe

Netanjahu warf den Demonstranten daraufhin vor, eine rote Linie überschritten zu haben, indem sie Straßen blockierten und ihn "täglich mit dem Tod bedrohten", wie der Ministerpräsident in einer Stellungnahme schrieb. "Ihr redet und handelt wie Faschisten", so Netanjahu. Der Polizei warf er vor, nicht für Ordnung zu sorgen und so eine Eskalation zu ermöglichen.

Anat Angrest, die Mutter des am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen entführten Soldaten Matan Angrest, sagte zu Netanjahus Stellungnahme, sie wolle ihn daran erinnern, "dass unsere Lieben nicht von einer Armee von Leibwächtern aus der Staatskasse beschützt werden. Stattdessen sind sie von einer Armee von Terroristen umgeben, und sie werden nicht gerettet."

Israelis protestieren gegen neue Gaza-Offensive

Angrest warf der Regierung vor, ihre Soldaten zu verraten. "In dieser Woche haben wir den 900. Soldaten begraben. Jetzt geht es weiter mit Reservisten, die zu ihrem dritten und vierten Einsatz gerufen werden, um in Gaza zu kämpfen, über dem Kopf meines Sohnes."

Vicky Cohen, die Mutter des am 7. Oktober 2023 in den Küstenstreifen entführten Soldaten Nimrod Cohen, warf der Regierung vor, die Geiseln und ihre Angehörigen im Stich zu lassen. "Es ist ein Verbrechen, was sie uns antun", sagte sie. Die Situation der Geiseln und ihrer Familien sei unerträglich. Auf der abendlichen Kundgebung forderte sie Netanjahu auf, er solle nicht sagen, er sei auf der Seite der Geiseln und ihrer Familien. "Wenn Sie es wirklich wären, wenn es Ihnen etwas bedeutete, wäre mein Sohn zu Hause."